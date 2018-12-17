TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı'nın başarı hikayeleri paylaşıldı

Elif Varan / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (TÜSİAD SD2) 2018 dönemi kapsamında oluşan başarı hikayeleri bugün kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Sanayide dijital dönüşüm konusunda üstlendiğimiz misyonun somut bir adımı olan TÜSİAD SD2, dijital teknoloji ekosistemimizin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve başarı hikayeleri oluşturmaya devam edecek” dedi.

Konuşmasında teknolojik dönüşüm hedefi olan şirketleri TÜSİAD SD2 Programı’nda tedarikçilerle buluşturduklarından bahseden TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır, program sayesinde birlikte ilham verici örnekler oluşturduklarını söyledi.

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ise, TÜSİAD SD2 Programı’nda, teknoloji kullanıcılarını aradıkları teknoloji tedarikçileri ile bir araya getirerek dijital dönüşümlerine katkı sağlayabilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

TÜSİAD SD2 kapsamında altı farklı kategoride “başarı hikayesi” olarak belirlenen çözüm dosyalarına plaketleri, 6 Aralık tarihinde TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Kokteyli’nde gerçekleştirilen TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni’nde verildi.

Kategoriler ve ödüller ise şöyle:

Katmadeğer Kategorisi:

“AGT ve AMBEENT”

“FORD OTOSAN ve ORGANON”

Ticarileşme Potansiyeli Ketegorisi:

“AKG Gazbeton ve ANKAREF” “LİMAK ve HBS SOLUTIONS ve NUVIA”

İnovasyon Kategorisi:

“ARKAS ve MİST ELEKTRONİK” “BORUSAN ve SİMSOFT”

Verimlilik Kategorisi:

“KORDSA ve PARANAVISION” “TOFAŞ ve MECHANICA IREV”

Sektörel Dönüşüm Kategorisi:

“VİTRA ve 3D3”

“YAŞAR ve SİSKON”

Jüri Özel Ödülü Kategorisi:

“GÜVEN Sağlık Grubu ve TION\" (Fotoğraflı)