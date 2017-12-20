TUS ve STS sonuçları açıklandı

2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS Sonbahar Dönemi ) ile 2017 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi) sonuçları açıklandı. Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde yer alan 27. ve 107. sorularınnın açılan davalar sonucunda iptal edildiği belirtildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2017-TUS ve 2017- STS Tıp Doktorluğu sonuçlarının https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığı bildirildi.

Her iki sınava yönelik açılan davalar sonucunda, Ankara 8. İdare Mahkemesi kararıyla Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde yer alan 27. ve 107. soruların iptal edildiği belirtilen açıklamada, "2017-TUS Sonbahar Dönemi sorularının eş zamanlı uygulanan 2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi'nde de yer aldığı göz önünde bulundurularak iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.