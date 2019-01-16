TÜRKONFED, genç işsizliği ile mücadele edecek

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ‘İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması-WORTH Projesi’nin tamamlanmasıyla, 40 bin şirketlik üye ile birlikte genç işsizliği ile mücadele edecek.

Türkiye, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Yunanistan olmak üzere, 5 ülkeden 8 kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen Uzun Dönemli ‘İstihdam Becerileri ile İş Hayatında Genç İstihdamının Artırılması-WORTH Projesi’ kapanış toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, genç istihdamı ile ilgili hazırlanan rapor ve politika önerileri doğrultusunda, 40 bin şirketlik üye yapısıyla uygulama aşamasına geçecek.

Gençlere ve işverenlere, genç çalışan ihtiyaçlarına yönelik duyduğu ve sahip olması gereken becerilerin sorulduğu anket çalışmalarıyla birlikte hazırlanan raporda, mevcut durum analizine de yer verildi.

Proje paydaşı olan 5 ülkede gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda eğitim programları oluşturuldu ve beceri setleri hazırlandı.

Proje kapsamında uzaktan eğitim platformu kapsamında online eğitimler de gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Liderlik, Risk Yönetimi, Kendine Güven, İletişim, Sunum Teknikleri ve Yazım, Etkili Yabancı Dil Kullanımı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri, Planlama ve Karar Alma gibi eğitim içerikleri belirlendi.

24 aylık projenin final toplantısıyla birlikte TÜRKONFED, genç istihdamı ile ilgili hazırlanan rapor ile ortaya konan tespit ve politika önerileri doğrultusunda, 40 bin şirketlik üye yapısıyla uygulama aşamasına geçecek.

Proje kapsamındaki tüm ülkelerin, “gençlerde istihdam becerilerinin geliştirilmesi; genç istihdamının artırılması ve genç işsizliğine uzun dönemli çözümler bulabilmek” ortak amaçlarına odaklandığını söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu projeyle, sürdürülebilir bir ekonominin inşasına ve geleceğimizin garantisi gençlerimizin kendi elleriyle kuracakları çok daha güzel bir yarına katkı sunabilmeyi hedefliyoruz.

“Proje çıktılarında genel olarak ortaya çıkan bir tespiti iş dünyası içinden gelen biri olarak paylaşmak istiyorum.

“Günümüzde iş piyasasının ihtiyaçları ve önceliklerinin, gençlerin gelecek hayalleri ve beklentileriyle örtüşmesi gerekliliği öne çıkıyor.

“Özellikle uzun süreli işlerde bariyer olarak görülen profesyonel ve sosyal beceriler alanında bu örtüşme; işgücü ve şirket verimliliği ile ülke ekonomilerine pozitif katkı sağlıyor.”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık ise, yeni bir dünyanın kurulduğuna şahitlik ettiğimiz bir dönemden geçtiğimizi belirtti ve şöyle devam etti:

“TÜRKONFED olarak bu dönüşümü, ekonomiden sosyal ve kültürel hayata kadar kodlarıyla yeniden yazmanın önemine inanıyoruz.

“Bu değişimi gerçekleştirecek en önemli gücün de ‘gençlik ve eğitim’ olduğu düşünüyoruz.

“TÜRKONFED olarak çok paydaşlı ve çok katılımlı işbirlikleri ile sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da projeler gerçekleştiriyoruz.

“Girişimcilikten istihdama, STEM’den genç işsizliğine kadar toplumsal faydayı artıracak, sürdürülebilir kalkınmayı harekete geçirecek projelerle, sadece ulusal değil, uluslararası işbirlikleri ile de farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”

Genç Başarı Vakfı Türkiye Başkanı Çelik Ören ise, Worth Projesi’nin Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti ve ekledi:

“Günümüzde istihdamın önemli bir ağırlığını elinde bulunduran KOBİ’lerin bile henüz maalesef geleceğin mesleklerine hazır olmadıkları bir üretim ekonomisinin içindeyken, bizler gençlerimizi iş yaşamına hazırlamaya çalışıyoruz.

“Bu noktada gençleri meslekler özelinde değil, çağı yakalayabilecek ve çağın devinimine hızla ayak uydurabilecek yetkinliklerle donatmalıyız.” (Fotoğraflı)