Türkiye'ye 'hayalet gemi' uyarısı

Avrupa Birliği, yüzlerce mülteci taşıyan kargo gemilerinin, yetkililer fark etmeden Türkiye'den nasıl hareket ettiğini sorguluyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, Brüksel'deki günlük olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya "Son günlerde iki gemiyle ilgili Türk yetkililerle durumu netleştirmek istiyoruz" cevabını verdi. Bertaud, Türkiye ile bu konuda "siyasi ve teknik düzeyde" görüşmeler yaptıklarını dile getirirken, "Kargo gemileri hep aynı bölgeden hareket ediyor. Yani burada çözülmesi gereken bir sorun var" diye konuştu.

İtalya kıyılarına geçtiğimiz hafta ulaşan ve mürettebatın kaçması nedeniyle ‘hayalet gemi’ olarak adlandırılan iki yük gemisi, binden fazla kaçak göçmen taşıyordu.