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Yaşam

Türkiye'nin yüzde 22'si akraba evliliği yapıyor

"İç evlilikler" diye tanımlanan yakın akraba evliliklerinde özellikle amcakızı-amcaoğlu evlendiriliyor.

20 Mart 2011 02:00

 


Hülya Karabağlı - T24 / Ankara


Akraba evliliklerine geniş yer ayrılan komisyon raporunda, soy birliğinin, dayanışmanın devamlığının sağlanması, ekonomik bütünlüğün bozulmaması için bu evliliklerin yapıldığına dikkat çekildi. "İç evlilikler" diye tanımlanan yakın akraba evliliklerinde özellikle amcakızı-amcaoğlu evlendiriliyor. 



Akraba evliliği oranı yüzde 22

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2006 Aile Yapısı Araştırması verilerine göre,  Türkiye'de akraba evliliği yapanların oranı yüzde 22.  Kırsal alanda bu oran yüzde 25. Kentte yüzde 20.  Bölgesel düzeyde yüzde 44'lük oranla Güneydoğu ilk sırada. Akraba evliliğinde yüzde 6'lık oranla Batı Marmara göze çarpıyor.



Kuzeni reddetmez zor

Amcakızıyla evlenme talebi, gelenekler çerçevesinde geri çevrilmiyor. Raporda, "Bir genç erkek amcasının kızıyla evlenmek isterse, kızın babasının bu teklifi reddetmesi olanaksız değilse bile zordur" deniyor.



Sistem bozulmasın!

"Akrabalık sisteminin çok önemli olduğu geleneksel yapıların hala varlığını sürdürdüğü baba soyuna dayanan aşiret-sülale birliğini muhafaza eden özelikle az gelişmiş bölgelerde akraba-kuzen evlilikleri kentlerin gecekondu mahalleleri ve kırsal alanlarında sıkça rastlanmaktadır".

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