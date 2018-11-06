Türkiye'nin pilot ihtiyacı artıyor

Sinem ERYILMAZ – Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Airbus ve Boeing’in kesin sipariş ve satışlarından elde edilen verilere dayandırdığı, ‘Türkiye’nin 2023 Havacılık İnsan Kaynağı’ çalışmasının sonuçlarına göre, önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 5 bin kadar pilot ihtiyacının olduğunu bildirdi.

Özellikle Havacılık tarihinin dev projesi olarak görülen İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının faaliyete girmesinin ardından Türkiye’de havacılık sektörü daha da önem kazandı. Bu anlamda kalifiye kabin ve uçak bakım personelinin yanısıra pilot yetiştirmek üzere Maltepe Üniversitesi ile Cambridge Uluslararası Havacılık Akademisi arasında, havacılık sektörüne ilişkin önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Yapılan işbirliği hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Maltepe Üniversitesi olarak Cambridge Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezi ile bir işbirliği yapıyoruz. Bu anlamda Cambridge Uluslararası Havacılık Akademisi’ni kurduk. Amacımız İstanbul’u havacılık eğitim merkezi yapmak. Bu noktada hem Ortadoğu’ya, hem Afrika Kıtası’na, hem de Orta Asya’ya havacılık eğitimleri verebilmek. Maltepe Üniversitesi olarak Türk Hava Yolları (THY) ile işbirliklerimiz var. Ben de THY kökenli birisi olduğum için oradaki birikimimi akademik ortamda bu tarz uluslararası işbirliklerine aktarmak suretiyle dünyada havacılık anlamında bir mükemmel merkez yaratalım istedik. Dolayısıyla bu kapsamda Cambridge ile Maltepe markasını bir araya getirdik. Üniversitemizin havacılık programlarının hepsi bu programa akredite. Ve güçlerimizi birleştirerek Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından da akredite olmuş olduk. Bu kapsamda Türkiye’nin IATA onaylı nadir eğitim merkezlerinden birisiyiz” diye açıklamada bulundu.

“HAVACILIĞIN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ”

Airbus ve Boeing’in kesin sipariş ve satışlarından elde edilen verilere dayandırdığı, ‘Türkiye’nin 2023 Havacılık İnsan Kaynağı’ çalışmasının sonuçlarını da paylaşan Prof. Dr. Karasar, önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 5 bin kadar pilot ihtiyacının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Havacılık eğitimleri birkaç alanda toplanıyor. Birincisi kabin personeli eğitimi, ikincisi uçak bakım personeli eğitimi, üçüncüsü başlı başına önemli bir alan olan pilot yetiştirmek için yapılan eğitimler. Bunlar ciddi bir yatırım meselesi. Biz de üniversite olarak bu yatırımı yapmaya hazırız. Çünkü Türkiye’nin ve bölgenin önümüzdeki 5 yıl içinde pilot ihtiyacı oldukça fazla. Bölgenin yaklaşık 5 bin kadar pilot ihtiyacı var. Türkiye’de satın alınacak uçaklar ciddi bir uçak bakım teknisyeni, pilot, yer hizmetleri ve kabin memuru ihtiyacı doğuruyor. Bütün bu ihtiyacı karşılamak üzere Cambridge ile harekete geçtik. Türkiye’de havacılık ulaştırma sektörünün özellikle son 15 yılda nasıl bir ivme ile ilerlediğini herkes görüyor. Biz de Maltepe Üniversitesi olarak bu alana kaynak ayırıp, yatırım yapmak suretiyle havacılık endüstrisinin, sivil havacılığın gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.”

İNGİLTERE\'DEKİ İMKÂNLARDAN FAYDALANILACAK

Maltepe Üniversitesi\'nin havacılık alanında son yıllarda ciddi atılımlar yaptığını söyleyen Maltepe Üniversitesi Havacılık Bölümü Öğretim Üyesi Muhittin Hasan Uncular da, \"Türkiye’de havacılık sektörünün gelişimi ve yeni havalimanı projesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kalifiye insan kaynağı ihtiyacı var. Maltepe Üniversitesi yıllardır havacılık sektörüne ciddi anlamda hizmet veren ve öğrenci yetiştiren bir üniversite. Havacılık alanında da son yıllarda ciddi atılımları olan bir üniversitemiz. Bu kapsamda atılan adımlardan bir tanesi de İngiltere’de Cambridge International Aviation Academy ile gerçekleştirilen bir stratejik ortaklık. Bu Cambridge’de yerleşik olan bir akademi ve bu akademi bünyesinde havacılık eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, havacılık İngilizcesi ile alakalı eğitimler de dahil olmak üzere çok ciddi eğitimler sağlanabiliyor. Bugün buradaki stratejik anlaşma ile beraber hem Maltepe Üniversitesi’nin imkânları hem de Cambridge International Aviation Academy’nin İngiltere’deki imkânlarıyla eğitim alınabilecek ortamlar sağlanmış olacak\" dedi.

Tören iki tarafın işbirliğini sağlayacak anlaşmaya imzaların atılmasıyla son buldu.