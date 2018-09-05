Türkiye'nin en güçlü 50 kadın CEO'su ödüllerini aldı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni dönemin ilk CEO Club buluşması kapsamında düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ve Ödül Törenine, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su Araştırması” ödül töreni, Capital ile Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda, Amgen Türkiye, Beymen, Citibank, CPP Group, Fujitsu, P&G, QNB Finansfaktoring, Sportive, Tanfer Klinik ve Türk Tuborg destek sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı kapsamında yapıldı.

Açılış konuşmalarını Capital & Ekonomist Yayın Direktörü M.Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı’nın yaptığı organizasyon, ‘Liderler Oturumu’ ile devam etti.

Tüm zorlukları aşarak tepe yönetime gelen kadınların farkı nasıl yarattıklarını anlattıkları oturumun moderatörlüğünü ise P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yaptı.

Oturumda Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, Brightstar Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu, Danone Türkiye Entegrasyon ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, bir kadın olarak kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını ve gelecek hedeflerini anlattılar. Oturumun ardından ‘50 Güçlü Kadın CEO’ ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında liderlik koltuğuna oturan isim; 9.1 milyar TL ciroyu ve 2 bin 500 kişilik ekibi yöneten Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui oldu. Listede, ikinci ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, üçüncü ise MV Holding CEO’su Ebru Dorman olurken; Brightstar Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu dördüncü, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı ise beşinci olarak yer aldı.

Kadının en önemli liderlik becerilerinden birinin değiştirme-dönüştürme gücü olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, geleceği dönüştürmenin kadınların elinde olduğunu, kadınların attığı her cesur adımın, dünyayı çok daha güzel bir hale getireceğine inandığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Kadının en önemli liderlik becerilerinden biri değiştirme-dönüştürme gücü. Geleceği dönüştürmek, işte tam da bu yüzden kadınların elinde. Vodafone olarak biz de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kurum içinde ve dışında, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 23 iken, Vodafone’da bu oran yüzde 42 ile sektörün yaklaşık iki katı. Yarınların, kadınların açacağı yepyeni yollarla çok daha heyecan verici olacağına inancımızla, kadınları destekleyen uygulama ve sosyal projelerimize devam edeceğiz. Ayrıca var gücüyle, kadınların eşit katılımıyla şekillenecek bir yarın için çalışanlar olduğunu biliyorum.”

Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO Listesi

1. Aylin Somersan Coqui (Allianz Türkiye CEO\'su)

2. Pınar Abay (ING Bank Türkiye Genel Müdürü)

3. Ebru Dorman (MV Holding CEO\'su)

4. Ela Çubukçu(Brightstar Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Genel Müdürü)

5. Özlem Fidancı (Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO\'su)

6. Demet İkiler (WPP Türkiye CEO\'su)

7. Gamze Çuhadaroğlu(Danone Türkiye Entegrasyonu ve Danone Su Genel Müdürü)

8. Seba Gacemer (Sinpaş GYO Genel Müdürü)

9. Canan Özsoy (GE Türkiye CEO\'su)

10. Burçin Ressamoğlu (Sodexo Türkiye Genel Müdürü)

11. Nevra Özhatay (Çimsa Genel Müdürü)

12. Filiz Akdede(HP Türkiye Genel Müdürü)

13. Elif Çapçı (Beymen Mağazacılık Genel Müdürü)

14. Defne Tozan (IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü)

15. Serra Akçaoğlu (Citibank Genel Müdürü)

16. Damla Birol(Türk Tuborg CEO)

17. Arzu Aslan Kesimer (Tat Gıda A.Ş Genel Müdürü)

18. Oya Şener (Fiba Perakende Grup Başkanı)

19. Elif Aral (Pfizer Türkiye Genel Müdürü)

20. Elif Çelik (Eczacıbaşı Topluluğu Sağlık Grubu Başkanı)

21. Dilber Bıçakçı (Creditwest Faktoring A.Ş Genel Müdürü)

22. Jaklin Güner (Vakko CEO\'su)

23. Yeşim Pınar Kitapçı (Koç Finans Genel Müdürü)

24. Güldem Berkman (Amgen ve Mustafa Nevzat Türkiye Genel Müdürü)

25. Işıl Hasdemir (NCR Türkiye Genel Müdürü)

26. Fidan Sevilmiş (Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş Genel Müdürü)

27. Maria Fernanda Prado (Janssen Türkiye Genel Müdürü)

28. Gülsevin Çipli (Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü)

29. Evrim Hizaler(Adel Kalemcilik Genel Müdürü)

30. Selda Bağdat Bahadır(Fujitsu Türkiye Genel Müdürü)

31. Pelin Lokmanhekim (Alease Genel Müdürü)

32. Gamze Yüceland (Takeda Türkiye Genel Müdürü)

33. Özge Yılmaz (Fiba Faktoring Genel Müdürü)

34. Zeynep Selgur (Sportive Genel Müdürü)

35. Şebnem Girgin (Gilead Sciences İlaç Türkiye Genel Müdürü)

36. Nergis Ayvaz (QNB Finansfaktoring CEO)

37. Nilüfer Günhan (ALJ Finans)

38. Ece Kaşıkçı (BMS Türkiye Genel Müdürü)

39. Funda Gücer (Meda Türkiye Genel Müdürü)

40. Melike Karaman (Protel CEO)

41. Tülay Doğrular (Teleperformance Türkiye CEO\'su)

42. Filiz Balçay (Chiesi Türkiye Genel Müdürü)

43. Feyza Narlı (Manpower Türkiye Genel Müdürü )

44. Selnur Güzel (CPP Türkiye Genel Müdürü)

45. Gülay Güner (Yatırım Finansal Kiralama Genel Müdürü)

46. Banu Güney Arıduru(Little Caesars Genel Müdürü)

47. Beril Koparal (Zade Vital Genel Müdürü)

48. Bahar Öztürün (Global Restoran Yatırımları A.Ş Genel Müdürü

49. Selda Oknas (AON Eş CEO\'su)

50. Özlem Özüner (Euler Hermes Türkiye CEO\'su)

(Fotoğraflı)