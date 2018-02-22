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Türkiye'de doğan ilk cüce su aygırı Mela, 1 yaşında

Mela, 1'inci yaşı için hazırlanan sebzeleri yedi

22 Şubat 2018 18:24

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde doğan Türkiye'deki ilk cüce su aygırı olan Mela'nın 1'inci yaş günü kutlandı. Mela, 1'inci yaşı için hazırlanan sebzeleri yedi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde, 22 Şubat 2017 tarihinde, 6 kilo 350 gram doğan ve 'Mela' ismi verilen cüce su aygırı için doğum günü kutlaması yapıldı. 8 yaşındaki 'Malia' ve 9 yaşındaki 'Rübe'nin çiftleşmesiyle Türkiye'de dünyaya gelen ilk cüce su aygırı ‘Mela'ya 1'inci yaşı için tepsi içinde havuç, brokoli, karnabahar ve salatalıktan oluşan sebzeler hazırlandı. Sebze tepsisi ‘Mela'nın yemesi için samanların üzerine bırakılırken, su aygırlarının bulunduğu yer de balonlarla süslendi. 'Malia' ile birlikte kalan 70 kilo ağırlığındaki ‘Mela’, anne su aygırıyla birlikte sebzeleri yedi.

Hayvanat bahçesinin veterineri Elçin Göktaş, cüce su aygırlarının vahşi doğadaki sayısının yaklaşık 2- 3 bin olduğunu belirterek, soy devamlılığına katkıda bulunmaktan ve yürüttükleri üreme programı sonucunda ‘Mela'nın dünyaya gelmesinden gurur duyduklarını söyledi.

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