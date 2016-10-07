Türkiye'de 3 milyonun üzerinde aile yardım alıyor

Türkiye'de 2012’de 23 milyon 668 bin olan yardıma muhtaç insan sayısı 2014’te 30 milyon 500 bine ulaştı. 79 milyon nüfusluk ülkede her 5 kişiden 2’si yardımsız yaşayamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nüfusun yüzde 15’inden fazlasının yoksulluk sınırı altında olduğu Türkiye’de, milyonlarca hane yaşamını yardıma muhtaç bir şekilde sürdürmek zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 yıl faaliyet raporuna ve bütçe sonum kitapçığına göre 2 milyondan fazla hane yakacak yardım almak zorunda kalırken, 969 bin hane eğitim, 681 bin hane de yakacak yardımı almak zorunda kaldı.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, daha önceki yıllarda bütçe sunum kitapçıklarında yoksul ve yardım alan aile ve kişi sayıları açıklanıyorken 2014 yılından itibaren sunum kitapçığında yardıma muhtaç hane ve kişi sayıları yer almamaya başladı. Türkiye sosyal yardım istatistikleri bülteni yayımdan kaldırılması nedeniyle bu envantere ulaşılamıyor. Bakanlığın daha önce açıkladığı verilere göre 2012’de 23 milyon 668 bin yardıma muhtaç sayısı 2014’te 30 milyon 500 bine ulaşmıştı. Yani 79 milyon nüfusluk ülkede her 5 kişiden 2’si yardım alarak hayatta kalıyor.

Giyim, gıda, sağlık...

Vakıf ve dernekler Fon Kurulu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) 2015 Faaliyet raporuna göre Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olmak üzere iki ana koldan faaliyetini yürüten Fon Kurulu’nca milyonlarca yurttaş yakacak, giyim, gıda, eğitim ve sağlık gereksinimlerini yardımlarla karşılayabildi.

Ülkede geçen yıl Aile Yardımları adı altında; 2 milyon 139 bin hane yakacak, 681 bin hane gıda, 300 bin hane eşi vefat etmiş kadın, 101 bin hane Asker ailesine yardım, 29 bin sosyal konut ve 22 bin hane de barınma olmak üzere 3 milyon 172 bin hane aile yardımına muhtaç kaldı. Eğitim yardımı almak durumda kalan hane sayısı 969 bin oldu.,

Tutarı 28.5 milyar lira

2015’te toplam sosyal yardım harcaması tutarı 28.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu miktar, GSYİH içindeki payı yüzde 1.46.

Sosyal yardım harcamaları 2011’den itibaren sosyal yardımlar genel müdürlüğü, çocuk hizmetleri genel müdürlüğü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü olmak üzere üç ana hizmet birimi aracılığıyla gerçekleşiyor.

Kamu idaresi tarafından yapılan sosyal yardım ve hizmetler, merkezi yönetim, SGK ve yerel yönetimlerin bütçelerinden karşılanıyor.

3294 sayılı Kanuna göre Fonun gelirleri; yüzde 10’u fonlardan aktarımlardan, yüzde 50’si Trafik para cezalarından aktarımlardan, yüzde 15’i RTÜK reklam gelirlerinden ve yüzde 2.8’i de alınan bağış ve yardımlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatından ve Dünya Bankası kredi gelirlerinden oluşuyor.

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası TTB delegesi Dr. Güray Kılıç’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012, 2013, 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporları, Bakanlık 2015 Bütçe Sunum Kitapçığı, İnsani Kalkınma Endeksi (Human Development Index) 2014, Ekonomik Kriz, Türkiye’de Ailelerin Refahını Etkiliyor çalışması TEPAV, UNICEF ve 2014 İnsani Gelişmişlik Raporu UNDP’den yararlanarak hazırladıkları ‘Türkiye’de Yoksulluk ve Muhtaçlık Durumu/ 2016’ raporu ile TÜİK verilerinden yararlanıldı.