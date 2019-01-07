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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

---------------------------------------------------------------------- TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 07/01         17:30    Hazine nakit dengesi 11/01         10:00    Cari denge     11/01         14:30   

07 Ocak 2019 12:03

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TÜRKİYE
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07/01         17:30    Hazine nakit dengesi
11/01         10:00    Cari denge    
11/01         14:30    TCMB beklenti anketi
14/01         10:00    Sanayi üretimi                
15/01         10:00    İşsizlik                      
15/01         11:00    Bütçe dengesi            
16/01         14:00    TCMB politika faizi      
22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/01         10:00    Tüketici güven endeksi    
25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı   
25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi
31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi 
31/01         10:00    Turizm gelirleri               
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar         
31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai
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DÜNYA     TSİ
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7 OCAK PAZARTESİ
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JAPONYA                            03:30                     Bileşik PMI
 JAPONYA                           03:30                     Servis PMI
ALMANYA                          10:00                     Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA                          10:00                     Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA                          11:30                     İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ                 13:00                     Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ                 13:00                     Perakende Satışlar YoY
ABD                                      18:00                     Fabrika Siparişleri
ABD                                      18:00                     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                      18:00                     İmalat Dışı ISM Endeksi
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8 OCAK SALI
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JAPONYA                            08:00                     Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA                          10:00                     Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA                          10:00                     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                              10:45                     Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ                 13:00                     Tüketici Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ                 13:00                     Ekonomik Güven Endeksi
ABD                                      16:30                     Ticaret Dengesi
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9 OCAK ÇARŞAMBA
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ALMANYA                          10:00                     Ticaret Dengesi
ALMANYA                          10:00                     İhracat MoM
ALMANYA                          10:00                     İthalat MoM
FRANSA                              10:45                     Tüketici Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ                 13:00                     İşsizlik Oranı
ABD                                      15:00                     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                      18:30                     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                      18:30                     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                      18:30                     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD                                      18:30                     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                      18:30                     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                      18:30                     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                      22:00                     FOMC Toplantı Tutanakları
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10 OCAK PERŞEMBE
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JAPONYA                            02:50                     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50                     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02:50                     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50                     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN                                      04:30                     TÜFE YoY
ÇİN                                      04:30                     ÜFE YoY
JAPONYA                            08:00                     Öncü Göstergeler
FRANSA                              10:45                     Sanayi Üretimi MoM
FRANSA                              10:45                     Sanayi Üretimi YoY
FRANSA                              10:45                     İmalat Üretimi MoM
FRANSA                              10:45                     İmalat Üretimi YoY
ABD                                      16:30                     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                      16:30                     Devam Eden Başvurular
ABD                                      18:00                     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                      18:30                     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 OCAK CUMA
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JAPONYA                            02:30                     Hanehalkı Harcamaları YoY
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK          12:30                     GDP (MoM)
ABD                                    16:30                     TÜFE MoM
ABD                                    16:30                     Çekirdek TÜFE MoM
ABD                                    16:30                     TÜFE YoY
ABD                                    16:30                     Çekirdek TÜFE YoY
 

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