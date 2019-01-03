T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------- 03/01         10:00    TÜFE / ÜFE 04/01         11:00    Dış ticaret açığı 07/01         17:30    Hazine nakit dengesi 11/01         10:00    Cari denge      11/01         14:3

03 Ocak 2019 12:02

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------
03/01         10:00    TÜFE / ÜFE
04/01         11:00    Dış ticaret açığı
07/01         17:30    Hazine nakit dengesi
11/01         10:00    Cari denge     
11/01         14:30    TCMB beklenti anketi
14/01         10:00    Sanayi üretimi                 
15/01         10:00    İşsizlik                       
15/01         11:00    Bütçe dengesi             
16/01         14:00    TCMB politika faizi       
22/01         17:30    Merkezi yönetim borç stoku
23/01         10:00    Tüketici güven endeksi     
25/01         14:30    Kapasite kullanım oranı    
25/01         14:30    Reel kesim güven endeksi
31/01         10:00    Ekonomik güven endeksi  
31/01         10:00    Turizm gelirleri                
31/01         10:00    Giriş çıkış yapanlar          
31/01         10:00    Dış ticaret açığı, nihai      
----------------------------------------------------------------------
DÜNYA     TSİ
----------------------------------------------------------------------
03/01        16:15    ABD ADP özel sektör istihdamı
03/01        16:30    ABD işsizlik maaş başvuruları  
03/01        18:00    ABD ISM imalat endeksi          
04/01        11:55    Almanya hizmetler PMI, nihai   
04/01        11:55    Almanya işsizlik                      
04/01        12:00    Euro bölgesi hizmetler PMI
04/01        16:30    ABD tarım dışı istihdam   
04/01        16:30    ABD işsizlik                    
04/01        16:30    ABD ortalama saatlik ücretler
07/01        10:00    Almanya sanayi siparişleri    
07/01        10:00    Almanya perakende satışlar  
07/01        13:00    Euro bölgesi perakende satışlar
07/01        18:00    ABD fabrika siparişleri           
07/01        18:00    ABD ISM hizmetler endeksi   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE 0301TÜFEDışHazineCariTCMBSanayiBütçeMerkeziTüketiciKapasiteReelEkonomikTurizmGirişTSİ 0301ABD ADPABDABD ISMAlmanyaPMIEuroPMI 0401
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24