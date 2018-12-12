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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------ TÜRKİYE 12/12 Dış ticaret endeksleri    10:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA      

12 Aralık 2018 12:23

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TÜRKİYE

12/12 Dış ticaret endeksleri    10:00

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DÜNYA                            

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12 ARALIK ÇARŞAMBA                      TSİ

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JAPONYA                                 02:50 ÜFE YoY 
JAPONYA                                 02:50 ÜFE MoM 
JAPONYA                                 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM 
JAPONYA                                 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY 
EURO BÖLGESİ                     13:00 Sanayi Üretimi MoM 
EURO BÖLGESİ                     13:00 Sanayi Üretimi YoY 
ABD                                         15:00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD                                         16:30 TÜFE MoM 
ABD                                         16:30 Çekirdek TÜFE MoM 
ABD                                         16:30 TÜFE YoY 
ABD                                         16:30 Çekirdek TÜFE YoY 
ABD                                         18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                                         18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                                         18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                                         18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD                                         18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                                         18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                                         18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                                         18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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13 ARALIK PERŞEMBE                      TSİ

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JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA                                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA                                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
ALMANYA                                 10:00 TÜFE MoM 
ALMANYA                                 10:00 TÜFE YoY 
FRANSA                                  10:45 TÜFE MoM 
ALMANYA                                 10:45 TÜFE YoY 
EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı 
EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı 
EURO BÖLGESİ                     15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı 
ABD                                         16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                                         16:30 Devam Eden Başvurular 
ABD                                         18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 


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14 ARALIK CUMA                          TSİ

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JAPONYA                                 03:30 İmalat PMI 
ÇİN                                           05:00 Perakende Satışlar YoY 
ÇİN                                           05:00 Sanayi Üretimi YoY 
JAPONYA                                 07:30 Kapasite Kullanımı MoM 
JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi MoM 
JAPONYA                                 07:30 Sanayi Üretimi YoY 
FRANSA                                  11:15 İmalat PMI 
FRANSA                                  11:15 Servis PMI 
FRANSA                                  11:15 Bileşik PMI 
ALMANYA                                 11:30 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ                     11:30 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ                     11:30 Servis PMI 
EURO BÖLGESİ                     11:30 Bileşik PMI 
ALMANYA                                 11:30 Servis PMI 
ALMANYA                                 11:30 Bileşik PMI 
ABD                                         16:30 Perakende Satışlar MoM 
ABD                                         17:15 Sanayi Üretimi MoM 
ABD                                         17:15 Kapasite Kullanımı 
ABD                                         17:15 İmalat Üretimi 
ABD                                         17:45 İmalat PMI 
ABD                                         17:45 Servis PMI 
ABD                                         18:00 İş Stokları

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