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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar 30/11       10;00  Dış ticaret dengesi -------------------------

28 Kasım 2018 20:34

TÜRKİYE

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29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi


30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar


30/11       10;00  Dış ticaret dengesi
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DÜNYA                            

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29 KASIM PERŞEMBE                      TSİ

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JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 


JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 


JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 


JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 


JAPONYA                                             02:50 Perakende Satışlar MoM 


FRANSA                                               10:45 Tüketici Harcamaları MoM 


FRANSA                                               10:45 Tüketici Harcamaları YoY 


FRANSA                                               10:45 GDP QoQ 


FRANSA                                               10:45 GDP YoY 


ALMANYA                                             11:55 İşsizlikteki Değişim


ALMANYA                                             11:55 İşsizlik Oranı 


EURO BÖLGESİ                                  13:00 Tüketici Güveni 


ALMANYA                                             16:00 TÜFE MoM 


ALMANYA                                             16:00 TÜFE YoY 


ABD                                                      16:30 Kişisel Gelirler 


ABD                                                      16:30 Kişisel Harcamalar 


ABD                                                      16:30 Reel Kişisel Harcamalar 


ABD                                                      16:30 Çekirdek PCE MoM 


ABD                                                      16:30 Çekirdek PCE YoY 


ABD                                                      16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 


ABD                                                      16:30 Devam Eden Başvurular 


ABD                                                      18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM 


ABD                                                      18:00 Devam Eden Konut Satışları YoY 


ABD                                                      18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 


ABD                                                      22:00 FOMC Toplantı Tutanakları


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30 KASIM CUMA                      TSİ


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JAPONYA                                              02:30 İşsizlik Oranı 


JAPONYA                                              02:50 Sanayi Üretimi MoM 


JAPONYA                                              02:50 Sanayi Üretimi YoY 


İNGİLTERE                                            03:01 GfK Tüketici Güveni 


ÇİN                                                        04:00 İmalat Dışı PMI 


ÇİN                                                        04:00 İmalat PMI 


ÇİN                                                        04:00 Bileşik PMI 


JAPONYA                                              08:00 Tüketici Güven Endeksi 


ALMANYA                                             10:00 Perakende Satışlar MoM 


ALMANYA                                             10:00 Perakende Satışlar YoY 


FRANSA                                               10:45 ÜFE MoM 


FRANSA                                               10:45 ÜFE YoY 


FRANSA                                               10:45 TÜFE MoM 


FRANSA                                               10:45 TÜFE YoY 


EURO BÖLGESİ                                  13:00 İşsizlik Oranı 


EURO BÖLGESİ                                  13:00 Çekirdek TÜFE YoY 


ABD                                                      17:45 Chicago PMI 


 


 


 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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