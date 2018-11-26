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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı 26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi 29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi 30/11       10:00  

26 Kasım 2018 12:40

TÜRKİYE

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26/11       14:30  Kapasite kullanım oranı
26/11       14:30  Reel kesim güven endeksi
29/11       10:00  Ekonomik güven endeksi
30/11       10:00  Giriş çıkış yapanlar
30/11       10;00  Dış ticaret dengesi

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DÜNYA                            

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26 KASIM PAZARTESİ                      TSİ

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JAPONYA                                             03:30 İmalat PMI 
JAPONYA                                             08:00 Öncü Göstergeler 
ALMANYA                                             12:00 IFO-İş İklimi 
ALMANYA                                             12:00 IFO-Beklentiler 
ALMANYA                                             12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi 
ABD                                                      16:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi 
ABD                                                      18:30 Dallas Fed İmalat Endeksi

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27 KASIM SALI                   TSİ

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ÇİN                                                     04:30 Sanayi Karları YoY 
FRANSA                                            10:45 Tüketici Güveni 
ABD                                                   18:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi 

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28 KASIM ÇARŞAMBA                      TSİ

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ABD                                                   15:00 MBA Mortgage Başvuruları 
ALMANYA                                           15:00 GfK Tüketici Güveni 
ABD                                                   16:30 Ticaret Dengesi 
ABD                                                   16:30 Toptan Satış Stokları MoM 
ABD                                                   16:30 Perakende Satış Stokları MoM 
ABD                                                   16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 
ABD                                                   16:30 Kişisel Harcamalar 
ABD                                                   16:30 Çekirdek PCE QoQ 
ABD                                                   18:00 Yeni Konut Satışları 
ABD                                                   18:00 Yeni Konut Satışları MoM 
ABD                                                   18:00 Richmond FED İmalat Endeksi 
ABD                                                   18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD                                                   18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD                                                   18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD                                                   18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları 
ABD                                                   18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD                                                   18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD                                                   18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD                                                   18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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29 KASIM PERŞEMBE                      TSİ

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JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA                                             02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA                                             02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
JAPONYA                                             02:50 Perakende Satışlar MoM 
FRANSA                                               10:45 Tüketici Harcamaları MoM 
FRANSA                                               10:45 Tüketici Harcamaları YoY 
FRANSA                                               10:45 GDP QoQ 
FRANSA                                               10:45 GDP YoY 
ALMANYA                                             11:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA                                             11:55 İşsizlik Oranı 
EURO BÖLGESİ                                  13:00 Tüketici Güveni 
ALMANYA                                             16:00 TÜFE MoM 
ALMANYA                                             16:00 TÜFE YoY 
ABD                                                      16:30 Kişisel Gelirler 
ABD                                                      16:30 Kişisel Harcamalar 
ABD                                                      16:30 Reel Kişisel Harcamalar 
ABD                                                      16:30 Çekirdek PCE MoM 
ABD                                                      16:30 Çekirdek PCE YoY 
ABD                                                      16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                                                      16:30 Devam Eden Başvurular 
ABD                                                      18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM 
ABD                                                      18:00 Devam Eden Konut Satışları YoY 
ABD                                                      18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
ABD                                                      22:00 FOMC Toplantı Tutanakları

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30 KASIM CUMA                      TSİ

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JAPONYA                                              02:30 İşsizlik Oranı 
JAPONYA                                              02:50 Sanayi Üretimi MoM 
JAPONYA                                              02:50 Sanayi Üretimi YoY 
İNGİLTERE                                            03:01 GfK Tüketici Güveni 
ÇİN                                                        04:00 İmalat Dışı PMI 
ÇİN                                                        04:00 İmalat PMI 
ÇİN                                                        04:00 Bileşik PMI 
JAPONYA                                              08:00 Tüketici Güven Endeksi 
ALMANYA                                             10:00 Perakende Satışlar MoM 
ALMANYA                                             10:00 Perakende Satışlar YoY 
FRANSA                                               10:45 ÜFE MoM 
FRANSA                                               10:45 ÜFE YoY 
FRANSA                                               10:45 TÜFE MoM 
FRANSA                                               10:45 TÜFE YoY 
EURO BÖLGESİ                                  13:00 İşsizlik Oranı 
EURO BÖLGESİ                                  13:00 Çekirdek TÜFE YoY 
ABD                                                      17:45 Chicago PMI 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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TÜRKİYE 2611       1430  KapasiteKASIM PAZARTESİPMI  JAPONYAGöstergeler  ALMANYAIFOİşIFOBeklentiler  ALMANYAIFODurum Değerlendirmesi  ABDChicago Fed Aktivite Endeksi  ABDDallas FedEndeksi 27 KASIM SALITSİ
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