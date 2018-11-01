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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 KASIM PERŞEMBE  

01 Kasım 2018 12:00

TÜRKİYE

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DÜNYA                            

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1 KASIM PERŞEMBE                   TSİ

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JAPONYA                     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 
JAPONYA                     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA                     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA                     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
JAPONYA                     03:30 İmalat PMI 
ÇİN                               04:45 İmalat PMI 
İNGİLTERE                   12:30 İmalat PMI 
İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 
İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 
İNGİLTERE                   15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
ABD                             15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                             15:30 Devam Eden Başvurular 
ABD                             16:45 İmalat PMI 
ABD                             17:00 İnşaat Harcamaları MoM 
ABD                             17:00 ISM İmalat Endeksi 
ABD                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 

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2 KASIM CUMA                      TSİ

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FRANSA                       11:50 İmalat PMI 
ALMANYA                      11:55 İmalat PMI 
EURO BÖLGESİ          12:00 İmalat PMI 
İNGİLTERE                   12:30 İnşaat PMI 
ABD                              15:30 Ticaret Dengesi 
ABD                              15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 
ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 
ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 
ABD                              15:30 İşsizlik Oranı 
ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 
ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 
ABD                              15:30 İşgücüne Katılım Oranı 
ABD                              17:00 Fabrika Siparişleri 
ABD                              17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

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