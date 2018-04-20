TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/04 10:00 Tüketici güven endeksi (Nisan)
20/04 17:00 Merkezi yönetim borç stoku (Mart)
24/04 14:30 Reel kesim güven endeksi (Nisan)
24/04 14:30 Kapasite kullanım oranı (Nisan)
25/04 14:00 MB faiz kararı
27/04 10:00 Ekonomik güven endeksi (Nisan)
30/04 10:00 Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04 10:00 Turizm gelirleri - 1. Çeyrek
30/04 11:00 Turizm verileri (Mart)
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DÜNYA TSİ
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20 NİSAN CUMA
JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni