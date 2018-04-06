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Ekonomi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 9 NİSAN PAZARTESİ 10:00      Dış Ticaret Beklenti Anketi 10:00      Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları 11 NİS

06 Nisan 2018 12:21

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE


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9 NİSAN PAZARTESİ


10:00      Dış Ticaret Beklenti Anketi


10:00      Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları


11 NİSAN ÇARŞAMBA


10:00      Dış Ticaret Endeskleri


10:00      Ödemeler Dengesi İstatistikleri 


12 NİSAN PERŞEMBE 


14:00      Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler


14:00      Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler


14:30      Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri 


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DÜNYA                  TSİ


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6 NİSAN CUMA 


JAPONYA        02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY


JAPONYA            08:00 Öncü Göstergeler


ALMANYA        09:00 Sanayi Üreitimi MoM


ALMANYA        09:00 Sanayi Üretimi YoY


FRANSA          09:45 Ticaret Dengesi


ALMANYA        10:30 İnşaat PMI


FRANSA            11:10 Perakende PMI


ALMANYA        11:10 Perakende PMI


EURO BÖLGESİ        11:10 Perakende PMI


ABD            15:30 Tarım dışı İstihdam Değişimi 


ABD            15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi


ABD            15:30 İşsizlik Oranı


ABD           15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM


ABD            15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY


ABD            15:30 İşgücüne Katılım Oranı 


 


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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