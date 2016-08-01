Türkiye Otelciler Federasyonu: OHAL, seyahat özgürlüğünü etkilemiyor!

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, olağanüstü hal (OHAL) durumunun seyahat özgürlüğü üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını öne sürdü.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'de 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğine işaret eden Ayık, bu durumun vatandaşların ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin gündelik hayatlarına herhangi bir etkisinin olmadığını iddia etti.

Yakın zamanda farklı ülkelerde de benzer uygulamalar yapıldığının söyleyen Ayık, "Olağanüstü hal, Türkiye'de normal hayatı, gerçekleştirilen organizasyonları etkilememiştir. Olağanüstü halin seyahat özgürlüğü üzerinde de herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Özellikle turizmin yoğun olduğu Antalya ve Muğla gibi turistik bölgelerde herhangi bir terör olayı yaşanmamakla birlikte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Terörün önlenmesi kapsamında her türlü önlem alınmaktadır. Turizm sektörünün, bu zor günleri hiçbir turiste zarar gelmeden atlatılacağına inanıyoruz"şeklinde konuştu.

Ayık, Türkiye'nin de diğer ülkeler kadar güvenli bir ülke olduğunu ve bu durumu son zamanlarda Türkiye'ye gelen yabancı tur operatörlerinin attığı mesajların da en iyi şekilde gösterdiğini ifade etti.