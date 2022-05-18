Türkiye'nin en büyük enerji şirketleri belli oldu

Enerji Günlüğü ve Kearney tarafından hazırlanan "MW100:Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi" Araştırması, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, kömür ve doğal gaz santrallerinde Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerini belirledi.

Araştırmada listeye giren şirketler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 31.12.2021 tarihli verileri baz alınarak hazırlanan MW100 Araştırması, farklı bölgelerde ve farklı şirketler çatısı altında üretim yapan enerji oyuncularının konsolide kurulu güçlerine göre seçildi.

Araştırmaya göre şirketlerinin kurulu güçlerinin kaynak bazında dağılımı incelendiğinde doğal gaz 23.030 MWe ve hidroelektrik ise 27.510 MWe kurulu güçle lider konumda. Doğalgaz ve Hidroelektriği ise 19.537 MWe’lik kurulu güçle kömür izliyor

Hidroelektrikte Lider EÜAŞ

Araştırmada hidroelektrik alanında kurulu güç bazında en büyük şirket Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) oldu. EÜAŞ, hidroelektrikte 13 bin 892 MWe’lik kurulu güce sahip.

EÜAŞ’ın ardından bin 444 MWe’lik kurulu gücüyle Cengiz Enerji yer alırken, Enerjisa ise bin 353 MWe’lik kurulu gücüyle hidroelektrikte Türkiye’nin üçüncü en büyük üreticisi olarak belirlendi.

Listedeki diğer şirketlerin sıralaması ise şöyle:

Rüzgarda lider Polat Enerji

MW100 Araştırması’na göre rüzgâr enerjisinde ise Türkiye’nin en büyüğü 633 MWe’lik kurulu gücüyle, Polat Enerji. İkinci sırada 624 MWe’lik kurulu gücüyle Borusan ENBW Enerji, üçüncü sırada ise 543 MWe’lik rüzgâr kurulu gücüyle Güriş Holding yer alıyor.

Listenin kalanı ise şu şekilde:

Kömürde ilk sırayı Eren Enerji aldı

Kömürde Türkiye’nin en büyük elektrik üreticisi, 2 bin 790 MWe’lik kurulu gücüyle Eren Enerji. Eren Enerji’nin hemen ardından 2 bin 530 MWe’lik kurulu gücüyle Çelikler Holding yer aldı.. Tüm kategorilerin lideri kamu şirketi EÜAŞ ise kömürde 2 bin 424 MWe’lik kurulu gücüyle üçüncü sırada yer alıyor.

Kömürde listenin geri kalanı şöyle:

Jeotermalde ilk sıra Zorlu'nun

Yenilenebilir enerjinin bir başka alanı olan jeotermalde ise kurulu güçlere Türkiye’nin en büyüğü, Zorlu Enerji. Denizli ve Manisa’da jeotermal santralleri bulunan Zorlu Enerji’nin kurulu gücü 305 MWe seviyesinde.

Jeotermalde 260 MWe’lik kurulu gücü bulunan Güriş Holding üçüncü sırada yer alıyor. Çelikler Holding ise 213 MWe’lim kurulu gücüyle üçüncü sırada.

Listenin devamı şöyle:

Doğalgazda lider EÜAŞ

Türkiye’nin elektrik üretiminde en büyük payı alan doğal gaz santrallerinde zirvede yine EÜAŞ yer aldı.. EÜAŞ’ın 4 bin 735 MWe kurulu gücü bulunuyor. EÜAŞ’ın ardından ikinci sırada yer alan ENKA, doğal gazda da 3 bin 969 MWe’lik kurulu gücüyle ikinci sırada bulunuyor. ENKA’yı doğal gazda bin 583 MWe kurulu gücü bulunan Enerji izliyor.

Doğalgazda en büyük 10 şirket ise şöyle: