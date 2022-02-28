Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 dördüncü çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 9,1 büyüdü. Böylece ekonomi 2021'de yüzde 11 büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL'ye yükseldi.

Kişi başı milli gelir 9.539 dolar oldu

2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 olarak gerçekleşti.

Hizmet faaliyetleri yüzde 21,1 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılında yıllık zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmet faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,1, diğer hizmetler yüzde 20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17,3, sanayi yüzde 16,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,0 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,5 arttı.

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9,0, tarım sektörü yüzde 2,2 ve inşaat sektörü ise yüzde 0,9 azaldı.

GSYH dördüncü çeyrekte 2 trilyon 313 milyar liraya çıktı

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51,8 artarak 2 trilyon 313 milyar 810 milyon TL'ye yükseldi. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 198 milyar 968 milyon olarak gerçekleşti.

Hizmet ihracatı yüzde 24,9, ithalatı yüzde 2 arttı

2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 24,9, ithalatı ise yüzde 2,0 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,7, ithalatı ise yüzde 2,6 arttı.

Hanehalkı tüketim harcaması arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2021 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %15,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 55,1 oldu.