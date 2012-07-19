Türkiye dünyanın 'en hareketsiz' 4. ülkesi

Brezilya’nın Pelotas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmayla dünyadaki en 'hareketsiz' ülkeler belirlendi. 122 ülke arasında yapılan incelemeye göre Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 56’sı yeteri kadar hareket etmiyor. Türkiye’yi yüzde 55’le Kıbrıs ve İtalya takip ederken, listede başı çeken Malta yüzde 72’lik oranla dünyanın en “tembel” ülkesi.

Yüzde 71’lik yetişkin nüfusunun egzersiz yapmadığı Malta’nın hemen ardından yüzde 68’lik oranla Sırbistan geliyor.

Hareketsizlikte üçüncü sıraya yerleşerek Türkiye’nin önüne geçen ülke ise sizi biraz şaşırtabilir. Listeye göre nüfusun yüzde 63’ünün “hareket etmediği” Britanya’da yetişkinlerin üçte ikisinin sağlığı, egzersiz yapmadıkları için risk altında. En “hareketli” halklar ise Yunanistan, Estonya ve Hollanda. Sağlıklı yaşam için haftada beş defa en az otuz dakika boyunca egzersiz ya da bunun yerine haftada üç kez yirmi dakikalık “etkin” spor yapmak gerektiğini belirten uzmanlar, pek çok halkın bu standartı karşılayamadığını, bu nedenle de kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini yüzde 20 ila 30 arasında arttırdıklarını söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre haftalık tıp dergisi The Lancet'in, Olimpiyatların başlamasına günler kala yayınladığı raporda, yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yeterince fiziksel etkinlik gerçekleştirmediği ve bunun senede 5,3 milyon ölüme sebep olduğu tahminine yer verildi.

Bu oran, yaklaşık her 10 kişiden birinin ölümüne yol açan kalp krizi ve diyabet ile göğüs ve kolon kanserinin ölümcüllük oranına denk. Araştırmacılar, ciddiyeti iyice kötüleşen sorunun artık bir genel salgın olarak ele alınması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, sorunla baş edebilmek için yeni bir düşünme yolu gerektiğini belirterek, hareketliliğin faydalarını hatırlatmak yerine, kamuoyunun hareketsizliğin tehlikeleri konusunda uyarılmaları gerektiğini ileri sürüyor.

Dünya çapındaki çeşitli merkezlerden 33 araştırmacıdan oluşan ekip, hükümetlerin fiziksel aktiviteyi daha elverişli, bütçeye uygun ve güvenli hale getirmenin yollarını araması gerektiğini de vurguluyor.

Dünya çapında bir sorun

Yetişkinlerin her hafta 150 dakikalık yürüyüş, bisiklete binme veya bahçe işleri gibi hafif etkinlikler yapması öneriliyor.

Araştırmaya liderlik edenlerden Pedro Hallal şöyle diyor: "2012 Olimiyat Oyunları yaklaşırken, spor ve fiziksel aktivite dünya çapında muazzam dikkat toplayacak. Tüm dünya çeşitli ülkelerden seçkin atletlerin spor karşılaşmalarında yarışmasını izlerken, bu izleyicilerin büyük kısmı oldukça hareketsiz kalacak."

"Dünya çapındaki sorun açık: Tüm dünyada sağlığı iyileştirmek ve hastalık yükünü azaltmak için fiziksel aktiviteyi kamu sağlığı öncelikleri arasına yerleştirin."

İngiltere Kamu Sağlığı Fakültesi Başkanı Prof. Lindsey Davis ona katılıyor: "İnsanların sağlığına dikkat ederek günlük yaşamlarında aktif hale gelmeleri için elimizden geleni yapmalıyız."

"Çevremizin bunda belirgin bir payı var. Örneğin, yerel parkında kendini güvensiz hisseden kişiler orayı daha az kullanır."



Bazıları ise hareketsizliği sigara içmekle denk tutmayı sorguluyor. Sigara ve hareketsizliğin ölümüne yol açtığı kişi sayısı yakın olsa da, sigara içme oranının hareketsiz kişilere göre çok daha düşük olması, sigaranın bireyler için oluşturduğu riskin daha fazla olduğunu gösteriyor.



İngiltere Kanser Araştırmaları adlı gönüllü kuruluşundan Dr. Claire Knight şöyle diyor: "Mesele kanseri önlemekse, yapacaklarınız arasında sigara içmeyi bırakmak en önce gelir."