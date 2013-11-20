Türkiye Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi

Türkiye 19 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde 121 oy alarak, 2013-2017 dönemi için BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı UNESCO’nun önemli organlarından olan Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda sözkonusu mirasa sahip çıkma bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gereken önlemleri almakla görevli Dünya Miras Komitesi'nin, Türkiye'nin de 11 alanda kayıtlı bulunduğu Dünya Miras Listesi'ne ilişkin çalışmaları yönetiyor. Dünya Miras Listesi'nde halen 160 ülkeden 981 SİT alanı ve kültür varlığı yer alıyor.

Tarihin her döneminden 11 eser var

Açıklamada Türkiye'nin, Neolitik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi, Anadolu uygarlığının birçok katmanını ve çeşitliliğini temsil eden 11 dünya miras alanının yönetimi ve korunması konularında edindiği deneyim ve birikimin, Dünya Miras Komitesi üyesi olarak uluslararası plana da yansıtmayı hedeflediği kaydedildi.

Türkiye’yi Prof. Kaya, Doç. Dr. Erkan ve Uzman Ürün temsil edecek.

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UNESCO'dan yapılan açıklamada ise 1972 UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi’nin, 19-21 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen 19’uncu Taraf Devletler Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, Türkiye'nin, 12 sandalye için aday olan 21 ülke arasından 121 ülkenin desteğiyle seçilerek Dünya Mirası Komitesi‘ne üye olmaya hak kazandığı duyuruldu.

Açıklamada, sözkonusu seçimde adaylar arasında en yüksek oyu alan Türkiye’yi 4 yıl boyunca görev yapacağı Komite’de, Prof. Zeki Kaya, Doç. Dr. Yonca Erkan ve Uzman Şule Ürün'ün temsil edeceği belirtildi.

Türkiye 1983'ten beri ikinci kez görev aldı

Kültürel ve doğal varlıkların evrensel değeri ve bunların korunarak gelecek nesillere aktarımının bir insani sorumluluk olduğunu takdir eden Türkiye’nin, bu değerleri koruma faaliyetlerinde önemli bir araç teşkil eden sözleşmeye ilişkin Komite’de 1983’ten sonra ikinci defa görev alacak olmasının, önemi vurgulandı.

Komite’ye Türkiye ile Filipinler, Finlandiya, Hırvatistan, Jamaika, Kazakistan, Kore Cumhuriyeti, Lübnan, Peru, Polonya, Portekiz ve Vietnam'ın da seçildiği kaydedildi.