Türkiye'de emeklilerin en çok yaşadığı iller

Türkiye'de 13 milyon 644 bin emekli bulunuyor. Bu rakamlarla birlikte emeklilerin en çok yaşadığı iller de belli oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2021’de farklı statülerde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı. Bu rakamla geçen yıl sonu itibarıyla toplam emekli sayısı 13 milyon 644 bin 30 olurken, 2021'de emeklilere toplam 419 milyar 623 milyon 649 bin lira aylık ödemesi yapıldı.

Nüfusa göre en ok emekli nerede?

Emeklilerin en çok olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Balıkesir, Kocaeli ve Mersin oldu.

Nüfusa göre en fazla emeklinin yaşadığı iller Zonguldak, Sinop, Bartın, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Burdur, İzmir ve Rize olarak sıralandı.

1 emekliye karşılık 2 çalışan

Sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan sigortalı çalışanların, sistemden aylık alanların (emekliler, malullük veya ölüm aylığı alanlar) sayısına karşılık gelen aktif/pasif oranı 1,93 oldu.

Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışan şeklindeyken, Türkiye'de 1 emekliye karşılık 2 çalışan bulunuyor.