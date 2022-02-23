Türkiye'de çelik üretimi yüzde 7.8 azaldı

Türkiye'de çelik üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,8, dünya genelinde yüzde 6,1 oranında geriledi.

Dünya çelik üretimi, Çin’de talebin azalması ve Avrupa’daki yüksek enerji fiyatları nedeniyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 düştü. Çelik üretimi AB ülkelerinde yüzde 6,8, Türkiye’de ise yüzde 7,8 geriledi.

Dünya Çelik Birliği’nin dün yayımladığı verilere göre dünyanın en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan Çin’de görülen yüzde 11,2 düşüşün ardından küresel çelik üretimi ocak ayında 155 milyon tona geriledi.

Öte yandan, Hindistan’da çelik üretimi yüzde 4,7, ABD’de yüzde 4.2 ve Rusya’da yüzde 3,3 arttı.