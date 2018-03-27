Türkiye, avokado ve ananası sevdi

Araştırma şirketi Nielsen, Paketli Hızlı Tüketim Ürünleri Trendleri Raporu’nu açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre avokado, muz ve ananas tüketiminde artış yaşanırken, mandalina ve kavun daha az tüketildi. Dondurulmuş gıdada da ciddi artış gözlemlendi.

Araştırma şirketi Nielsen, 2017 Yılı FMCG (Paketli Hızlı Tüketim Ürünleri) Perakende ve Alışverişçi Trendleri Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Tamer Gülsaç, ülkemizde yaklaşık 225 bin FMCG perakende alışveriş noktası olduğunu, son 12 yılda modern kanaldaki mağaza sayısının yaklaşık 4 katına çıktığını, geleneksel noktaların güç kaybettiklerini ve giderek azaldıklarını vurguladı.

Gülsaç, “Modern kanal mağaza açılış hızlarını görmek için son 3 yılın rakamları kıyaslandığında, ulusal zincirler yüzde 26, indirim marketleri yüzde 64 ve lokal zincirler yüzde 14’lük mağaza sayısı artışı gösteriyor” dedi. Gülsaç, kanallar açısından değerlendirildiğinde 2017’de modern kanalın öne çıktığını vurguladı. Özellikle indirim marketlerinin de dahil olduğu küçük süpermarketlerin yüzde 26, parfümeri zincirlerinin yüzde 34 büyüme gösterdiğini ve toplam içerisindeki ağırlıklarını artırdıklarını ifade etti.

Perakende Paneli verilerine göre, ulusal süper market zincirlerinde sebze ve meyvelerin kategori performanslarının da dikkat çektiğini vurgulayan Gülsaç, 2017’de özellikle avokado, muz ve ananas gibi sürpriz ürünlerin toplam kategori içerisinde ağırlık kazandığının görüldüğünü, mandalina, kavun ve limon gibi ürünlerdeki büyümenin toplam kategori büyümesinin altında kalarak pay kaybettiklerinin gözlendiğini ifade etti.

Süpermarket enflasyonu % 12.8

2017 Aralık ayı toplam süpermarket enflasyonunun bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.8 olarak gerçekleştiğini belirten Didem Şekerel Erdoğan, “Gıdada özellikle yağlar ve süt ürünleri, enflasyonu yukarı çeken kalemler oldu. Alkolsüz içeceklerde de belirgin artış kaydedildi. TÜİK tarafından açıklanan gıda ve alkolsüz içecek enflasyonuna bakıldığında da açıklanan gıda enflasyon rakamının bulgularımıza paralel olduğu ve geçen yıla göre artış gösterdiği görülüyor” dedi.

Dondurulmuş gıda pazarı % 14 büyüdü

Hızlı Tüketim Ürünleri pazarının, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında bir ciro büyümesi kaydettiğini belirten Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, toplam büyüme rakamlarına yeni ürünlerin katkısının oldukça yüksek olduğunu, büyümenin 10 puanını yeni ürünlerin oluşturduğunu belirttti. Erdoğan, gıda ve içecek grubunda cips, dondurma, ketçap & mayonez, kahvaltılık gevrek, çikolata kaplama ve kuruyemiş; bakım grubunda da şampuan & saç kremi, cilt bakım ürünleri, bulaşık detarjanları ve diş macununun bu trende katkı sağladığını ifade etti. Erdoğan, “2017 yılında da iyi ve sağlıklı yaşam trendinin hızlı tüketim ürünleri üzerinde etkisi vardı” dedi. Erdoğan, büyüme rakamı fiyat ve hacim bileşenleri olarak incelendiğinde, büyümenin 9 puanının fiyat değişiminden kaynaklandığını vurguladı.

Türk kahvesine % 18 zam

Özellikle dondurulmuş gıda, cilt bakım ürünleri, deodorant, beyaz peynir, bebek mendilleri, paketli ekmek, hazır puding, keyif peynirleri, Türk kahvesi ve kuruyemiş kategorilerinin hacim büyümesi bakımından öne çıkan kategoriler olduğunun altını çizdi. Büyümede dondurulmuş gıdalar miktar bakımından yüzde 23 ile ilk sırada yer alırken, Türk kahvesi yüzde 18 ile fiyatı en çok artan ürün oldu.