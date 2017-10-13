Türkçe dersleri mercek altında

Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilim, Almanya'da Türk konsoloslukları tarafından organize edilen ve Türk hükümetinin gönderdiği öğretmenler tarafından verilen Türkçe derslerinin de mercek altına alınmasına neden oldu. Eyaletlerin eğitim bakanları, perşembe günü Berlin'de yaptıkları toplantıda Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen Türkçe derslerini görüştü.

Eğitim Bakanları Konferansı Başkanı Susanne Eisenmann konuyu derinlemesine ele aldıklarına işaret ederek, "Eyaletler bu konuya eleştirel bir şekilde bakmayı sürdürecek” dedi. Aynı zamanda Baden Württemberg Eyalet Eğitim Bakanı olan Eisenmann, Türkçe dersleri konusunda atılacak yeni adımlar konusunda federal düzeyde görüşmeler yapılmasının da mümkün olduğunu ifade etti.

Almanya Kürt Toplumu Genel Sekreteri Cahit Başar, Türkçe dersi öğretmenleri arasında casusluk yapanların olabileceğine dair şüphelerini dile getirmişti. Başar Heilbronner Stimme gazetesine perşembe günü yaptığı açıklamada, bu derslerde Alman anayasası ile bağdaşmayan milliyetçiliğin öğrencilere aktarıldığını savunmuştu.

Eğitim bakanları eleştiride temkinli

Ancak eyaletlerin eğitim bakanları bu eleştirilere destek vermedi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Eisenmann, bu tür sorun oluşturabilecek durumlarda, ilgili müfettişlerin inceleme yaptıklarını belirterek, şimdiye kadar casusluk şüphesi ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Hamburg Eyaleti Eğitim Bakanı Ties Rabe ise "dikkatle incelendiğinde konsolosluk derslerine yönelik kuşku ve suçlamaların şimdiye kadar haklı olmadığını gördük” şeklinde konuştu. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Rabe, bu derslerde uygun olmayan bir doktrinin veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ideolojisine benzer düşüncelerin aktarıldığına dair endişelerin de yersiz olduğunu ifade etti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Rabe, konsolosluk derslerini inceledikleri zaman, insanların memleketlerine dair bilgi almak istedikleri yönünde ciddiye alınması gereken bir istekle karşılaştıklarını söyledi. Rabe, ancak bu derslerdeki pedagojik yöntemlerin yeterince çağdaş olmadığını savundu.

Bavyera Eyaleti Eğitim Bakanı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Ludwig Spaenle, bu derslerin ulusal veya siyasi amaçlarla suistimal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Devlet okullarında Türkçe dersi okutulsun”

Almanya'da eğitim eyalet hükümetlerinin yetki alanında bulunuyor. Bu nedenle de, Alman okullarında ders saati dışında verilen Türkçe dersleri eyaletlerdeki eğitim bakanlıklarının yetki alanına giriyor.

Bremen Eyaleti Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, eyalette Türkçe dersleri yoğun bir şekilde incelemeye alındı. Bremen, Türk hükümetinin derslerin içeriğini sorun yaratabilecek bir şekilde etkilemesi durumunda, olası bir müdahaleye işaret ediyor.

Saar eyaletinde ise konsolosluk dersleri yerine eyalet eğitim bakanlığı tarafından sunulacak başka seçenekler üzerinde çalışılıyor. Ana dil derslerine ilişkin yeni bir yönetmeliğin hazırlanmasının planlandığı belirtildi.

Hamburg Eyaleti Eğitim Bakanı Rabe de, devlet okullarında verilmesini önerisinde bulundu. Rabe, devlet okullarında zorunlu olarak ya da ikinci veya üçüncü yabancı dil olarak Türkçe derslerinin okutulmasının daha olumlu olacağını dile getirdi.

Hessen Eyaleti Eğitim Bakanı CDU'lu Alexander Lorz da göçmen kökenli çocuklara devlet okullarında daha fazla imkân sunulması gerektiğine işaret etti.

Hessen Eğitim Bakanlığı sözcüsü ise Türk konsoloslukları tarafından verilen derslerin genel bir töhmet altında bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Sekiz eyalette Türkçe dersi veriliyor

Almanya'da 1970'li yıllardan ilk ve orta dereceli okullarda, normal ders saatinin bitiminden sonra verilen Türkçe ve Türk kültürü dersleri, Türk hükümeti tarafından Almanya'ya gönderilen öğretmenler tarafından veriliyor. Bu derslerin ilk başladığı yıllarda, Türkiye'ye geri döneceği düşünülen Türklerin çocuklarının Türkçe öğrenmesi hedefleniyordu.

Okulların bağlı bulunduğu Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen bu dersler, "Konsolosluk Dersi” olarak adlandırılıyor.

Eğitim Bakanları Konferansı'ndan verilen bilgilere göre Türkçe ve Türk kültürü dersleri Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Saar ve Schleswig-Holstein olmak üzere sekiz eyalette veriliyor. Rheinland-Pfalz ve Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde ise Türkçe dersi verilmiyor. Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde devlete bağlı okulların müfredatında Türkçe dersi bulunması nedeniyle, Türk konsoloslukları tarafından ayrıca Türkçe dersi düzenlenmesine pek gerek kalmıyor.

dpa/DW/JD/BÖ

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