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Spor

Türk Telekom - Dolomiti Energia: 84-77

ANKARA (DHA) SALON: Ankara HAKEMLER: Piotr Pastusiak, Rain Peerandi, Clemens Fritz TÜRK TELEKOM: Landesberg 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan 5, Metin Türen, Kaya Peker 7 DOLOMITI ENERGIA: Marble 18, Pascolo

13 Aralık 2018 01:33

ANKARA (DHA)

SALON: Ankara
HAKEMLER: Piotr Pastusiak, Rain Peerandi, Clemens Fritz
TÜRK TELEKOM: Landesberg 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan 5, Metin Türen, Kaya Peker 7
DOLOMITI ENERGIA: Marble 18, Pascolo 18, Craft 5, Gomes 16, Hogue 11, Mezzanotte, Forray 4, Mian 3, Lechthaler 2
1\'İNCİ PERİYOT: 19-22
İLK YARI: 42-45
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-61

ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9\'uncu hafta karşılaşmasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği İtalya\'nın Dolomiti Energia takımını 84-77 mağlup etti.

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