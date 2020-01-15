Türk Metal'den grev kararı

Metal iş kolunda üç sendikada üye 130 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde uyuşmazlık süreci sonuçlandı. TİS görüşmelerinde işverenin yüzde 8 zam teklifi kabul edilmedi. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmalarına karşı bugün itibariyle grev kararı aldıklarını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla grev kararını açıklayan Kavlak "İşveren sendikası MESS ile masada anlaşamayan, metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, bugün (15 Ocak 2020) tarihi itibarıyla GREV KARARINI almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

MESS işçilere ilk altı ay için yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayattığını belirten metal işçileri uzun bir zamandır sendikanın taslağında yer alan yüzde 26 zammı almakta kararlı olduklarını ve MESS'in 3 yıllık sözleşme dayatmasını kabul etmediklerini söyleyerek eylemler düzenliyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası illerde yaptığı basın açıklamalarıyla gelinen noktanın artık grev süreci olduğunu ilan ediyor.