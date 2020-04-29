T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da Türk marketindeki yangında kundaklama şüphesi

Aşırılık ve Terörizmle Mücadele Merkez Ofisi soruşturmayı üstlendi

29 Nisan 2020 23:16

Almanya’da Türklere ait bir markette çıkan yangınla ilgili kundaklama ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı. Aynı kentte iki Türkün dükkanın da camları kırıldı.

Münih Başsavcılığı Bavyera eyaletindeki Waldkraiburg kentinde Pazartesi günü bir Türke ait markette çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. Altı kişinin yaralandığı olayla ilgili başsavcılığın kundaklama ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Başsavcılık ayrıca bu olaydan kısa süre önce aynı kentte Türklere ait olan bir berber dükkanı ve lokalin camlarının kırılmasını da soruşturma kapsamına aldı.

Münih Başsavcılığına bağlı Aşırılık ve Terörizmle Mücadele Merkez Ofisi soruşturmayı üstlendi. Soruşturma "kasten kundaklama" şüphesi ile yürütülüyor.

Yangının nedenini belirlemek için oluşturulan "Prag" adlı soruşturma komisyonunun 28 Nisan'da Bavyera Kriminal Soruşturma Bürosu ve eğitimli bir köpekle olay yeri incelemesinde bulunduğu bildirildi.

Olaylar nedeniyle Waldkraiburg'daki polis mevcudunun arttırıldığı bildirildi. Polis görgü tanıkları arıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ilgilimarkettekundaklamaihtimalikentte
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24