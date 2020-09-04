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Türk Hava Yolları teknoloji şirketi kuruyor

04 Eylül 2020 16:35

Türk Hava Yolları, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları'nın KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz'ca Ortaklığımızın mevcut Bilgi Teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan Bilgi Teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir Teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

 

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