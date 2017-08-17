Türk direktörden Facebook'a anlam katacak ilham

Facebook’un yeni misyonunu şirketin üst düzey tek Türk direktörü olan Ari Keşişoğlu anlattı. Keşişoğlu, “Artık insanları birbirine bağlamak yetmiyor, anlamlı işler yapmak lazım. Türkiye’deki Kanser Savaşçıları, Zuckerberg tarafından dünyada örnek gösteriliyor” dedi.

2 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olan Facebook, şu anda dünyanın en büyük sosyal ağı. Başka bir deyişle dünya nüfusunun dörte biri Facebook’u kullanıyor. Bu dev platformun yola çıkış misyonu ise insanları birbirine bağlı hale getirmek ve yakınlaştırmak. Ancak Facebook, bu misyonda çok yakın bir zamanda önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin yeni misyonu ise Facebook’a bağlanan insanların hayatına anlam katmak oldu.

Hürriyet'ten Ahmet Can, Facebook’un yeni vizyonunu konuşmak için şu anda şirketin üst düzeydeki tek Türk yöneticisi olan Facebook Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Direktörü Ari Keşişoğlu ile konuştu. Hürriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Zuckerberg'in sunumu

Facebook’un çok heyecanlı bir döneme girdiğini belirten Keşişoğlu, “Farkettik ki insanlarını birbirine bağlamak yetmiyor ve buna anlam katmaya karar verdik. Bunun için de anlamlı toplulukluklar bizim için çok önemli. Özellikle Türkiye gibi internet kullanıcılarının yüzde 97’sinin Facebook abonesi olduğu gibi ülkelerdeki topluluklara dikkat etmeye başladık. Türkiye’den de çok başarılı örnekler çıkıyor. Bunlardan biri Kanser Savaşçıları. 2012 yılında bir Facebook sayfası olarak kurulan Kanser Savaşçıları, şu anda dernekleşti ve çok etkileyici işler çıkarıyorlar. “Saçım saçın olsun” adındaki kampanya ile kanserle savaşan kişilere destek olmak için bir hareket başlattılar. Bunu anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Bizim için çok önemli. CEO’muz Mark Zuckerberg, bu çalışmayı sunumlarında anlatıyor” dedi. Habitat Derneği ile de yapılan çalışmaya da değinen Keşişoğlu, şu bilgiler paylaştı: “Kontrol Bende” adını verdiğimiz program çerçevesinde 100 Habitat gönüllüsü eğitiliyor. Eğitim gören Habitat gönüllüleri daha sonra 20 farklı şehirdeki katılımcılara, çevrim içi emniyet ve Facebook’un güvenli kullanımı hakkında bilgilendirici eğitimler düzenleyecek.”

Facebook ile kanseri yendi

Keşişoğlu ile röportajı gerçekleştirdiğimiz esnada ilginç bir tesadüf oldu. Röportajın gerçekleştirildiği otelin rezidans müdürü Kılıç Ali Kantar, Facebook’taki Kanser Savaşçıları grubuyla kanser yendiğini anlattı. Kantar, “Lösemi tedavisi görürken Kanser Savaşçıları grubunu keşfettim. Oradaki dayanışma ortamının bu hastalığı yenmem önemli bir payı var” dedi.



Dünyada az görülen bir durum

Kendi sorumluluk alanındaki Afrika ve Ortadoğu bölgesinde 1.5 milyar kişinin yaşadığını ancak bunların sadece 259 milyonunun her ay Facebook’a girdiğini söyleyen Keşişoğlu, bu bölgedeki hedeflerinin oldukça büyük olduğunu anlattı. Keşişoğlu, şöyle konuştu: “Örneğin; Türkiye’de 47 milyon internet abonesi var. Her ay Facebook’a giren 44 milyon kişi söz konusu. Bu da yüzde 97’lik bir penetrasyon demek. Dünyada çok az görülen bir durum.”



"Face' kısıtlaması Türklere özgü"



Facebook’a ‘Face’ kısaltmasının sadece Türkiye’de kullanıldığını ifade eden Keşişoğlu, “Benim annemde Face diyor. Ben bunu bir sevgi gösterisi olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz geliyor bana. Oldukça basit bir kısaltma” dedi.