Türk bayraklı çizimler AfD'ye özür diletti

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Krefeld kentinde düzenlediği bir etkinlikte dağıttığı boyama kitapları tepki çekti.

Kitaplarda, otomobillerinden ellerinde Türk bayrağı ve silahlarla dışarı sarkan kişilerin resmedildiği görüldü. Bir başka resimde burkalı kadınların da bulunduğu bir havuzda Afrikalı erkekler mayolu kadınları rahatsız ederken resmedildi.

Krefeld polisi, AfD'nin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Meclis Grubu tarafından organize edilen etkinlikte dağıtılan kitaplarla ilgili nefret suçu şikayetiyle çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Önce savundu

Sayfalarının fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan kitaplar tartışmalara yol açtı. AfD'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti meclis grubu, önce kitapta "hiciv" yapıldığını belirterek çizimleri savundu ancak daha sonra "hata" olduğunu ifade ederek özür diledi.

Kitabın basılmasını ve dağıtılmasını "organizasyonel bir hata" olarak tanımlayan parti, projenin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kitapta yer alan bazı çizimlerin, "meclis grubunun görüşlerini yansıtmadığı" belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi de kitapların parasının kamu fonlarından ödenip ödenmediğinin belirlenmesi için inceleme başlattığını açıkladı.