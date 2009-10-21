Türk bayrağı yine indirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den bir Türk bayrağı indirme haberi daha gelince Türkiye Azerbaycan'a nota verdi. Türk Büyükelçiliği'ne ait Din Hizmetleri Müşavirliği binasının önündeki Türk bayrağı, bu sabah bazı sivil giyimli Azeri yetkililerce kaldırılmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elhan Polhov, Türkiye'nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na nota verdiği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Türk Şehitliği'nin hemen yanında bulunan Din Hizmetleri Müşavirliği binasına bu sabah gelen belediye işçileri, hiçbir açıklama yapmazken, binanın önündeki Türk bayrağını kaldırdı.

Türkiye ile Ermenistan arasında 14 Ekim'de oynanan futbol maçına Azerbaycan bayraklarının alınmamasının ardından Azerbaycan'da Türk Şehitliği, Türk okulları ve çeşitli Türk kurum ve kuruluş binaları önündeki bayraklar kaldırıldı.

Azeri yetkililer, ülkedeki "bayrakla ilgili" yasa uyarınca yabancı ülkelerin bayraklarının sadece belirli yerlerde asılabildiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) toplantısına katılacak.





Şehitlikte protesto

Bu arada, Bakü'deki Türk Şehitliği'nde bayrakların tekrar göndere çekildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Gelişmeler üzerine Azerbaycan Halk Cephesi Partisi yönetici ve üyelerinden oluşan bir grup Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakü'yü 1918 yılında düşman işgalinden kurtaran Türk şehitlerinin mezarlarına karanfiller koyan Halk Cephesi taraftarları, “Yaşasın Türkiye, Yaşasın Azerbaycan" ve “Türkiye ve Azerbaycan öz kardeştir" sloganları attı.

Eyleme katılan kadın ve çocuklar da Azerbaycan ve Türk bayraklarını kaldırırken, polis güçleri gösteriye müdahale etmedi.

Abidenin önünde konuşan AHCP Başkan yardımcısı Fuad Kahramanlı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin iktidara değil halkın iradesine bağlı olduğunu söyledi. Kahramanlı, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verecek hiç bir şeyin gelişmesine izin vermeyecekleri söyledi.





Bayrak krizi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Şehitliği Abidesi'nin etrafından Türk bayraklarının 15 Ekim'de gönderden indirilerek kaldırıldığı belirtilmişti. Anıttaki Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan bayrakları da indirilmişti. Kesilen direklerinin yerleri betonlanarak üzerlerine taş karolar konulmuştu.

Anıt 1918 yılında Bakü'yü Ermeni-Bolşevik işgalinden kurtarırken şehit düşen Türk İslam ordusu askerlerinin anısına dikilmişti.