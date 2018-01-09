Turgutluspor sevdalısı Ümit'e Fenerbahçe sevgisi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TURGUTLUSPOR sevdalısı down sendromlu taraftar Ümit Akkuş, takımını desteklemek için gittiği Antalya Belek kampında Fenerbahçeli futbolcuların kendisine gösterdiği sevgiyle mutlu anlar yaşadı. Turgutluspor\'un sevilen siması olan ve renkli kişilğiyle tanınan Ümit, Süper Lig ekibi Fenerbahçe\'nin futbolcuları ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ile karşılaşıp hatıra fotoğrafları çektirdi. Teknik patron Kocaman, kaptan Volkan Demirel ve diğer futbolcular Ümit ile ilgilenerek alkış topladı. Fenerbahçeli futbolcuların ilgisi ve sevgisi karşısında futbol sevdalısı Ümit Akkuş\'un mutluluğu gözlerinden okundu.

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