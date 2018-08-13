T24 LogoT24 Logo
Spor

Turgutluspor Melih'i transfer etti

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TFF 3

13 Ağustos 2018 14:21

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta sezona Kartepe kampında hazırlanan Turgutluspor, Kızılcabölükspor\'dan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Vardar\'ı renklerine bağladı.
Kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayarak kampa katılan Melih, takımına katkı sağlayarak sezonu mutlu bitirmek istediklerini belirtti. Başkan Hakan Sezer de Melih\'in takıma katkı sağlayacağına inandığını söyleyerek transferin hayırlı olmasını diledi. Urla Gençlikspor\'da yetişen Melih, Bucaspor formasıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, kariyerinde Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Haçkaspor, Çubukspor, Tire 1922 ve Kızılcabölükspor formalarını da giydi. Turgutluspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Osmaniyespor\'a 1-0 yenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanTURGUTLU DHA TFFLigGrupKartepeTurgutluspor KızılcabölüksporMelih VardarKırmızısiyahlılarlaMelihBaşkan Hakan SezerUrla GençliksporMelih BucasporBergama BelediyesporMaraşspor HaçkasporTire
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24