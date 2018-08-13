Turgutluspor Melih'i transfer etti

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta sezona Kartepe kampında hazırlanan Turgutluspor, Kızılcabölükspor\'dan 25 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Vardar\'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayarak kampa katılan Melih, takımına katkı sağlayarak sezonu mutlu bitirmek istediklerini belirtti. Başkan Hakan Sezer de Melih\'in takıma katkı sağlayacağına inandığını söyleyerek transferin hayırlı olmasını diledi. Urla Gençlikspor\'da yetişen Melih, Bucaspor formasıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, kariyerinde Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Haçkaspor, Çubukspor, Tire 1922 ve Kızılcabölükspor formalarını da giydi. Turgutluspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Osmaniyespor\'a 1-0 yenildi.