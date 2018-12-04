Turgutluspor kaybettiği haftada basamak atladı

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta evinde Payasspor\'a 1-0\'lık skorla boyun eğen Turgutluspor yenilmesine rağmen 5\'inci sıradan 4\'üncü sıraya yükseldi.

23 puanı bulunan Turgutluspor, kendisiyle aynı puanda olan Diyarbekirspor\'un Muğlaspor\'a 3-0 gibi farklı skorla yenilmesiyle averajla 1 sıra atladı. Cumartesi günü Bucaspor deplasmanına çıkacak kırmızı-siyahlılarda Özkan, Fatih Arat ve Mehmet Berber\'in sakatlıkları sürerken, Payasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tayfun da Bucaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.