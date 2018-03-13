Turgutlu'nun stadında sona doğru

İZMİR, (DHA)

Turgutluspor\'un yıllardır yapımını gözlediği yeni stadında son aşamalara gelindi. İhalesi 2013 yılında bitişiğindeki 2 bin 500 kapasiteli Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'yla birlikte gerçekleştirilen 12 bin 500 kişilik statta inşaat süreci defalarca uzadı. Tesiste önce Voleybol Sultanlar Ligi\'ne çıkan Seramiksan\'ın maçlarını oynadığı spor salonunun inşaatı bitirilerek 2016 yılında hizmete açıldı. Stadın yapımının sürdüğü 5 yıllık süreç içinde Turgutluspor, 2\'nci Lig\'den amatöre kadar düşüp geçen sezon tekrar 3\'üncü Lig\'e yükseldi. Yeni sezonda açılması beklenen stadyumda kaba inşaat tamamlanırken tribünlerin üzerinin kapatılmasına başlandı. Tribünler kapatıldıktan sonra iç işçilik, koltuk montajı, çim serimi ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

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