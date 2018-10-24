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Turgutlu'da sis etkli oldu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı

24 Ekim 2018 18:47

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Turgutlu- Manisa karayolunun Turgutlu ilçesi güzergahında, bu sabah sis etkili oldu. Görüş mesafesi büyük oranda düştü. Karayolunun Turgutlu ilçe merkezi ile Şehzadeler\'in Aşağıçobanisa Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik bölümünde, araç yoğunluğu oluştu. Sabaha karşı da kent içinde etkili olan sis, havanın aydınlanmasıyla birlikte etkisini yitirdi. Trafikte oluşan yoğunluk ise normale döndü.

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