Tunceli'de ilk kez Hacivat ve Karagöz sahnelendi

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de ilk kez öğrencilere yönelik geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz sahnelendi. Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, hastanede ve okullarda sahnelenen gölge oyununu öğrencilerle birlikte izledi.

Valilik ve belediye işbirliğiyle, kentteki okullar ile devlet hastanesinde tedavi gören öğrencilere yönelik ilk kez Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Mehmet Melih Salcan ve Mahmut Salcan tarafından sahnelenen oyunu, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ile veliler de öğrencilerle birlikte izledi.

\'ÇOCUKLARIMIZIN TÜRK KÜLTÜRÜ İLE BULUŞMASINI ÖNEMSİYORUZ\'

Vali Tuncay Sonel, \"Kültürümüzü gelecek nesillere taşımak maksadıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan Hacivat ve Karagöz oyununu, çocuklarımızla buluşturduk. Özellikle günümüzde çocuklarımızın geleneksel Türk kültürü ile buluşmasını çok önemsiyoruz. Düzenlediğimiz programlarla çocuklarımız doyasıya eğlendi. Hastanede tedavi gören çocuklarımız için özel olarak düzenlenen programda ise çocuklarımız aileleriyle birlikte Hacivat ve Karagöz’ü izleyerek moral bulup, keyifli anlar geçirdi. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.



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