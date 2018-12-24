"Tüm oyuncular Mesut'un arkasındayız"

Arsenal'in Bosna Hersek asıllı oyuncusu Sead Kolasinac, son dönemde Mesut Özil'e yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Kolasinac, Özil'in 3-1 kazanılan Burnley maçında performansıyla eleştirilere cevap verdiğini söyledi.

Yıldız isme sahip çıkan 25 yaşındaki savunmacı, "Mesut gibi büyük bir yıldız olduğunuzda eleştiriler her zaman oluyor. Olumsuz şeyler yazılıyor ama biz bunları umursamıyoruz. Tüm oyuncular, tüm çalışanlar Mesut'un arkasındayız. Mesut'un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu hepimiz hepimiz biliyoruz. Kalitesiyle takıma çok şey katıyor. Bizim kaptanımız ve takımımız için çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti ancak Menajer Unai Emery, "Özil'in kiralanabileceği haberleri gerçek dışı. Özil'in yeteneklerini biliyoruz ve Burnley karşısında da bu takım için neler yapabileceğini biliyoruz. Özil'e ihtiyacımız var ve İngiltere'deki herkes onu izlemeyi seviyor" sözleriyle dedikodulara nokta koydu.