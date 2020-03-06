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Tüketici haklarında yeni dönem

Bir ürünün tüketiciye zarar vermesi durumunda imalatçı ya da ithalatçı tazminat ödemek zorunda kalacak

06 Mart 2020 13:52

Tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme yasalaştı. Bir ürünün tüketiciye zarar vermesi durumunda imalatçı ya da ithalatçı tazminat ödemek zorunda kalacak. Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek, kolaylaşacak.
 
Giyimden beyaz eşyaya, gıdadan mobilyaya tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme Genel Kurul'daki mesainin ardından yasalaştı.
 
Güvensiz ürünlerde "ürün sorumluluğu" tazminatı getiriliyor. Alınan ürün bir kişiye veya mala zarar verirse, sorumluluk üretici ya da ithalatçıda olacak.Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep edilebilecek.
 
İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek.Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek. Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek kolaylaşacak. Bu kapsamda internetten satışlar da sıkı denetlenecek.
 
Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek.
Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Güvensiz ve riskli ürün satanlara 500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

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