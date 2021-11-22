Tüketici güven endeksi kasımda 71,1'e düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre kasımda tüketici güven endeksi aylık yüzde 7,3 oranında azaldı; ekim ayında 76,8 olan endeks, kasım ayında 71,1 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekim ayında 60,7 iken, kasım ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 56,1'e düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekim ayında 75,6 iken, kasım ayında yüzde 8,8 oranında azalarak 68,9 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekim ayında 74,2 iken, kasım ayında yüzde 8,1 oranında azalarak 68,2 seviyesine indi.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekim ayında 96,6 iken, kasım ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 91,4 olarak kaydedildi.