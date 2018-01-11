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Tüfekle vurulan kızıl şahine tedavi

Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, doğaseverler tarafından bulunan kanadından yaralı kızıl şahin, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı

11 Ocak 2018 20:14

Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, doğaseverler tarafından bulunan kanadından yaralı kızıl şahin, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'nde tedaviye alındı.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, Bafa Gölü Tabiat Parkı\'nda araştırma yaparken yaralı bir kızıl şahin ile karşılaştı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki dernek üyeleri, sol kanadını kaldıramayan kuşa, ilk müdahaleyi yapıp, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne götürdü. Av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan kızıl şahinin, kanadının 3 bölgesinde kırık olduğu, dokularda saçma tanelerinin olduğu tespit edildi. Şahinin vücudundaki saçmalar çıkartılıp, kanadındaki kırıklara gerekli mücadele yapıldıktan sonra rehabilitasyon bölümüne alınacağı bildirildi. Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğadaki yırtıcı kuşların tarım zararlılarını yiyerek ekolojik dengeye büyük bir katkı sağladığını söyledi. Sürücü, \"Kızıl şahin, kasti olarak bilinçsiz bir kişi tarafından ateşli bir silahla vurulmuş. Ne yazık ki cahil ve bilinçsiz kişilerce bu canlılar keyfi olarak vuruluyor. Oysa yırtıcı kuşlar, tarım zararlılarını yiyerek ekolojik dengeye önemli katkı yapıyor. Bu yırtıcıların çoğalması demek, tarım ilaçlarının daha az kullanılması demektir. Bu yüzden yırtıcı kuşlar mutlaka korunmalı. Yırtıcı kuşları hedef tahtası olarak gören kişiler uyarılmalı, bunları görenler mutlaka Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerine haber vermeli\" diye konuştu.

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