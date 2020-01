TÜDEF Başkanı: Dışarıdan et almakla sorun çözülmez

ANKARA, (DHA)- TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, ‘Yurt dışından ithal edilen hayvanların kesimi ve bu etlerin Et ve Süt Kurumu kanalı ile marketlerde satılmasıyla et sorununun çözülemeyeceği ortadadır” dedi. Atak, kırmızı et sorununun kısa vadede çözülemeyeceğini, orta ve uzun soluklu çözümlerin oluşturulması gerektiğini söyledi.

TÜDEF Genel Başkanı Hasan Atak, ithalata dayalı hayvancılıkla, ithalata dayalı yem maddelerinin dikkate alındığında, bugün yürürlükte olan et politikası kapsamında marketlerin reyonlarını kiralayarak çözülmesinin mümkün görülmediğini kaydetti. Atak, “Bu politika sürdürülebilir değildir. Et sorunu ve meyve ve sebzedeki aracılar gibi sorunlar için çözümün sihirli bir değnekle gelmeyeceğini hepimiz algılamalıyız. Maalesef kırmızı et sorunu kısa vadeli çözülecek bir sorun değildir. Bununla birlikte orta ve uzun vadeli uzun soluklu çözümlerin şimdiden oluşturulması önem arz etmektedir. Başta kaliteli kaba yem açığımız giderilmelidir. Ülke hayvancılığımızın geliştirilerek et sorununu çözülmesinde yerli kombine hayvan varlığımızın arıtılması ve girdi maliyetlerin düşürülmesi için yerli, kaliteli, ucuz ve bol kaba yem ihtiyacının düzenli karşılanmasından geçmektedir” dedi.

Meraların, yaylalarda bulunan otlakların, hayvanların kullanabileceği alanlar olarak kalması gerektiğinin altını çizen Hasan Atak, “Yapılaşmaya izin verilmemelidir. Ayrıca hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele, edilmelidir. Hayvanların kayıt altına alınması, tüketici sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar etkili bir şekilde yapılmalıdır. Tüketici sağlığı, gıda güvenilirliği ve sürdürülebilir gıda güvenliği ancak hayvan sağlığının güvence altına alındığı bir ortamda temin edilebilir. Hayvan hastalıkları nedeni ile hayvancılık sektöründe ciddi verim kayıpları oluşmakla birlikte tüketicinin sağlığı olumsuz etkilenmektedir” uyarısında bulundu.



