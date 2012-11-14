'TTNet, internet kullanıcılarını fişliyor'

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP İzmir milletvekili ve bilişim uzmanı Erdal Aksünger TTNet'in ABve ABD'de yasalara aykırı hareket ettiği için faaliyeti yasaklanan PHORM isimli şirketle internet kullanıcılarını fişlediğini söyledi.

Aksünger TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TTNet'in Phorm isimli şirketle ortak hareket ettiğini ve ve internet kullanıcılarını fiili olarak izlediğini belirterek "TTNet, Phorm adlı şirketin Türkiye uzantısı olan PT Reklam A.Ş adlı şirketle işbirliği yaparak Anayasa'nın 20 ve 22.maddesi ile TCK'nın 132,134 ve 135, maddelerini açıkça ihlal etti. Özel hayatın gizliliği ilkesi çiğnendi" dedi.Phorm şirketinin AB ve ABD'den sonra Güney Kore'den de atıldığını, sadece Brezilya ve Türkiye gibi özel hayatın gizliliği ilkesini gözardı edildiği ülkelerde faaliyet gösterdiğini anlatan Aksünger, şöyle devam etti: "Söz konusu sistemde her kullanıcıya bir numara verilerek kullanıcınınyaptığı işlemler izlenmektedir. Her ne kadar TTNET tarafından yapılan açıklamada kullanıcıya ilişkin verilerin kullanıcı kimliği ile ilişkilendirilebilecek isim, adres vb bilgilerden bağımsız hale getirileceği söylense de Phorm şirketinin terk etmek zorunda kaldığı İngiltere ve ABD'deki sivil toplum örgütleri tam tersini saptadılar. Bu sistemle kişilerin fişlenebileceği ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri iletişim Başkanlığı vasıtası ile bu şirketin faaliyetine son vermelidir"

PHORM NE YAPIYOR: Phorm kendi ifadesiyle kullanıcıların internet deneyimlerini daha fazla kişiselleştirmeyi amaçlıyor. Bu da şu demek: gezilen siteler, tıklanan reklamlar, izlenen videolar, doldurulan formlar aracılığı profilleniyor. Elde edilen profile göre, ticari olan veya olmayan içerikler sunuyor. Bir başka ifadeyle internetteki davranışlarınız izlenip ona göre reklam ve içerik sunuyor.