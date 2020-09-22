TTB Başkanı Adıyaman: Periyodik testler sağlıkçılara değil, ayrıcalıklı zümreye yapılıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde en önde çalışan sağlıkçıların periyodik testlerinin yapılmadığını belirtirken, ''Büyük bir sıkışıklık var ve önümüzdeki iki üç hafta içinde yoğunluk artacak'' dedi.

Euronews'e konuşan Adıyaman, 39’u hekim olmak üzere 90’dan fazla sağlıkçının yaşamını yitirdiğini söylerken, sağlıkçıların bu süreçte kendilerini yorgun, bıkkın ve öfkeli hissettiğini ifade etti.

"Önümüzdeki iki üç hafta içinde yoğunluk artacak''

Koronavirüsün ilk etabındaki artan vaka sayılarının aşağılara kadar çekilmesinde büyük bir fedakarlık içinde çalışan sağlıkçıların ciddi katkısı olduğunu söyleyen Adıyaman, şu anda sağlıkçıların ekipman dahi bulamadıklarını söyledi.

"Önümüzdeki iki üç hafta içinde yoğunluk artacak''

Pandemi sürecinde en önde çalışan sağlıkçıların periyodik testlerinin de yapılmadığını belirten TTB Merkez Konseyi Başkanı, periyodik testlerin bürokratlara, futbolculara ve ayrıcalıklı bir zümreye yapılmasına tepkili. Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz vermesine rağmen hâlâ bu testlerin yapılmadığını belirtti.

Ankara'da yaşanan artışı, siyasetin merkezi olması sebebiyle insan sirkülasyonun fazlalığına bağlayan Adıyaman, hastanelerde servisler ve yoğun bakımlarda yer bulunamadığını söylerken, ''Büyük bir sıkışıklık var ve önümüzdeki iki üç hafta içinde yoğunluk artacak'' ifadesini kullandı.