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Spor

TSYD İzmir Koşusu'nu Big Dadaş kazandı

İZMİR, (DHA) TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu'nu Big Dadaş isimli safkan kazandı

31 Mart 2018 17:21

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Koşusu\'nu Big Dadaş isimli safkan kazandı.
İzmir Hipodromu\'nda 1900 metrelik kum pistte gerçekleştirilen ve 3 yaş üzeri 4 İngiliz safkanın katıldığı koşuda, jokeyliğini Özcan Yıldırım’ın yaptığı Big Dadaş birinci oldu. Yarışta Mehmet Kaya\'nın jokeyliğini yaptığı Kaya Logosu ikinciliği, Mustafa Çiçek\'in jokeyliğini yaptığı Divine Beauty ise üçüncülüğü elde etti. Koşuyu kazanan safkanın sahibi Mahmut Baguç\'a ödülünü TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi. Törende TJK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özbelge, İzmir Hipodrom Müdürü Cüneyt Ertan ve TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz da yer aldı.

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