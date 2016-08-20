"TSK'ya ismi verilen 1774 askerden 1668'i darbeci çıktı"

Genelkurmay Personel Başkanlığı’nda yapılan aramada ele geçirildiği öne sürülen belgeye göre, 17-25 Aralık 2013’ten sonra ‘FETÖ’yle bağlantılı’ olduğu gerekçesiyle 1774 askerin ismi TSK’ya bildirildi. TSK, 1277’sine yönelik bir bulguya rastlanmadığını, 457’sinin ise detaylı araştırılması gerektiğini rapor etti. Orduda görev yapmaya devam eden 1774 askerden 1668’inin darbe girişimine katıldığı bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, belgenin, darbe girişimi sonrası Genelkurmay Personel Başkanlığı’nda yapılan aramada ele geçirildiği bildirildi. Hürriyet’in ulaştığı belge, kumpas mağdurları, MİT, Emniyet, savcılıklar aracılığıyla ‘FETÖ bağlantılı personel’ olarak isimleri bildirilen kişilerle ilgili Genelkurmay Personel ve İstihbarat Başkanlıkları’nın yaptığı araştırmanın sonuçlarını içeriyor. Genelkurmay Personel ve İstihbarat Başkanlıkları’nca hazırlanarak Genelkurmay Başkanı’nın onayına sunulduğu öğrenilen 4 Ocak 2016 tarihli belgede, özetle şunlar kaydedildi:

Hakları iade edildi

1984 - 2009 yılları arasında dini değerleri istismar eden gruplarla bağlantılı olarak TSK’da faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1166 kişinin YAŞ kararı ile ilişiği kesilmiş, bunların çoğunluğuna yasal düzenlemelerle eski hakları iade edilmiştir. İlişiği kesilen 400 FG (Fetullah Gülen) mensubundan 392’si eski haklarını kazanmış, 6’sı hiç başvuruda bulunmamış, 2’sinin ise başvurusu uygun bulunmamıştır.

457’si detaylı incelensin

17-25 Aralık 2013 sonrası ‘paralel yapılanma’ ile ilişkili olduğu yönünde ihbar edilen toplam 1774 personelden, 1734’ünün kuvvet komutanlıkları nezdinde araştırma ve incelemesi tamamlanmış, bunlardan 1277’sine yönelik herhangi bir tespit yapılamamış; 457’sinin detaylı araştırılmasına karar verilmiştir. (MİT’ten 347 personel hakkında, EGM’den 88 personel hakkında bilgi gelmiştir. Bunlardan 5 personel hakkında MİT’ten, 3 personel hakkında EGM’den kayıt bildirilmiştir) Halihazırda 40 personelin incelemesi ise devam etmektedir.

189 öğrenciye işlem

2014 - 2015 eğitim ve öğretim yılında TSK’ya alınan askeri öğrencilerden 189’u hakkında işlem yapılmıştır. 2015 - 2016 eğitim ve öğretim yılında ise bugüne kadar toplam 186 askeri öğrenci hakkında işlem yapılmıştır. Bu husustaki çalışmalar devam etmektedir.

m Bir fikir vermesi açısından sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan PDY (Paralel Devlet Yapılanması) kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında ihbar gelen 404 personelden 171 personelin ataması yapılmıştır.”

"İşlemler kararlılıkla yapılıyor"

Belgede, “TSK içinde faaliyet göstermeye çalışan her türlü terör örgütü ve hukuk dışı oluşumlar ile cebir veya tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatten kabul ettirmeye çalışan unsurlara karşı, TSK olarak geçmişte olduğu gibi günümüzde de Anayasa ve kanunlarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlemler sürekli ve kararlılıkla yapılmaktadır” denilirken, “Bununla birlikte TSK personeli hakkında, somut bilgi ve belgeye dayalı olmayan, suç veya disiplinsizlik teşkil etmeyen, bir kısmı geçmişte hakkında adli/idari işlem yapılmış personelin mesnetsiz ve husumete dayalı iddialarına dayanan hususlar hiçbir inceleme ve araştırma yapılmadan, yazılı ve görsel medya organlarında haberleştirilmesinin, TSK’nın disiplinini bozacağı, personel arasında güvensizlik ve gruplaşmalara yol açabileceği değerlendirilmektedir” ifadesine yer verildi.

"Darbede rol oynadılar"

Genelkurmay Başkanlığı Personel ve İstihbarat Başkanlıkları’na ‘FETÖ ile bağlantıları olduğu ihbar edilen’, 1774 TSK personelinden 1668’inin, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları, çoğunun darbe girişiminde aktif rol aldıklarına ilişkin bilgi, soruşturma dosyasında yer aldı.

Temiz raporu FETÖ'cülerden

TSK’ ya gelen ihbarlarla ilgili raporu hazırlayan Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy, Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu ve Genelkurmay Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Uğur Şahin de darbe girişiminin ardından tutuklandı. TSK’nın raporuyla temize çıkarılan isimler arasında yer alan bazı darbeciler şunlar: “Tutuklanan Akın Öztürk’ün damadı Akıncı Hava Üssü 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş, Akıncı Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık, İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk, Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, ‘Paşa’ lakaplı Başçavuş Zekeriya Kuzu, Özel Harekât Dairesi’ni ele geçirmeye giderken öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi.”