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BBC Türkçe

TSK: IŞİD'le çıkan çatışmalarda bir asker öldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab bölgesinde IŞİD'le çatışan bir askerin öldüğü, beş askerin ise hafif yaralandığı açıkladı.

25 Kasım 2016 13:41

Türk Silahli Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde IŞİD'le çıkan çatışmalarda bir askerin öldüğü, beş askerin de hafif yaralandığını açıkladı.

Perşembe günü Suriye'nin kuzeyinde süren harekât kapsamında Türk birliklerine yapılan saldırıda üç asker hayatını kaybetmiş, 10 asker de yaralanmıştı.

TSK'nın açıklamasında, Türkiye'nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu'ndan son 24 saat içinde dört muhalifin öldüğü, 25'inin ise yaralandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barakah, Anifah ve Abu Hayj bölgelerinde bulunan "7 hedefe yönelik hava harekâtında 2 karargâh binası, 3 savunma mevzisi, bir silahlı araç ile bir cephanelik imha edildi" ifadeleri yer aldı.

TSK'nın ÖSO birliklerine karadan ve havadan yoğun ateş desteği verdiği, Suriye sınır hattında insansız hava araçları ile keşif ve gözetleme faaliyetlerinin ise sürdürülüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, harekâtın başlangıcından bu yana "yaklaşık bin 820 kilometrekare alanda" kontrol sağlandı.

El Bab bölgesinde üç askerin hayatını kaybettiği saldırının kim tarafından yapıldığıyla ilgili farklı açıklamalar yapılmıştı.

Muhaliflerin oluşturduğu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün düzenlediğini iddia etti.

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman IŞİD'in saldırıyı El Bab bölgesinde bulunan "Waqqah" kasabasına yakın bir noktada gerçekleştirildiğini söyledi.

Associated Press, saldırı haberi ile ilgili farklı değerlendirmelere bir açıklık getirilemediğini de duyurdu. Şam yönetiminden henüz bir açıklama gelmediği, bölgede bağımsız kaynakların bulunmadığı da ifade edildi.

IŞİD, Çarşamba günü gündüz saatlerinde El Bab bölgesinde gerçekleştirildiğini iddia ettiğini bir intihar saldırısının görüntülerini yayınlamış, Türk askerine kayıp verdirildiğini öne sürmüştü.

Türkiye'nin, Suriye sınırından IŞİD'in temizlenmesi ve bu yerlere PYD'nin gelmesini engellemek için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı, 24 Ağustos'ta başlamıştı.

Türkiye destekli ÖSO güçleri, Kasım başında El Bab'a 22 kilometre mesafedeydi.

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