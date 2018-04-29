Trump'tan NBC'ye lisans iptali tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahları on kat arttırmak istediği haberini yapan NBC televizyonu ve diğer televizyon kanallarına lisanslarını iptal etme tehididinde bulundu.

Apprentice yarışmasıyla kendisini bir yıldız haline getiren NBC'ye hedef alan Trump, kanalın haberini "sahte haber" ve "saf hayal ürünü" diye tanımladı.

NBC geçen hafta da, Dişişleri Bakanı Tillerson'ın Trump'a "moron" dediği haberini yaparak Beyaz Saray yönetimini kızdırmıştı.

Trump Twitter'de paylaştığı mesajda "NBC ve diğer kanallardan sahte haberler gelirken, lisanslarını tartışmaya açmak hangi aşamada uygun olur? Ülke için kötü!" dedi.

Trump daha sonra da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinden önce NBC'nin haberini reddetti.

Trump"Basının ne istiyorsa onu yazabiliyor olması açıkçası iğrenç ve bu mesele ele alınmalı" dedi.

ABD Başkanı ülkenin nükleer silahlarını arttırmak isteyip istemediği sorulduğunda da, sadece bu silahları "mükemmel durumda" tutmanın ele alındığını ifade etti.

Trump "Ama şimdi elimizdekilerin 10 katını istediğimi söylemeleri, inanın bana bu tamamen gereksiz. Modernizasyon ve bakım istiyorum. En iyi durumda olmalarını istiyorum." dedi.

Savunma sakanı Jim Mattis de NBC'nin haberini reddetti.

Başkan Trump'ın Twitter mesajı, ifade özgürlüğüne vurgu yapılarak büyük bir tepki aldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi, ABD Başkanı'nın sözlerinin diğer dünya liderleri için kötü bir örnek olduğunu belirtti.

NBC'nin haberien göre Trump, geçen Temmuz'da Savunma Bakanlığı Pentagon'da yapılan toplantıda, ABD'nin nükleer füzelerinin arttırılmasını istedi.

Trump'ın bu istedi, ABD'nün nükleer silahlarında 1960'lardan beri görülen azalmayı sergileyen bi grafiği gördükten sonra dile getirdiği belirtildi.

Haberini, toplantıdaki bazı yetkililere dayandıran NBC, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bu istek karşısında şaşırdığını vurguladı.

Haberde Trump'ın ek ABD askeri ve askeri malzeme de istediği kaydedildi.

ABD'deki Silah Kontrol Birliği7ne göre ABD'nin 7100, Rusya'nın ise 7300 nükleer silahı bulunuyor.

Medya yorumcuları, Trump istese bile yayıncıların lisanslarını iptal etmesinin zor olduğunu söylüyor.

ABD'li yayıncıları denetleyen Federal İletişim Komisyonu, ülke geneline yayın yapan televizyonlara değil, yerel televizyonlara lisans veriyor.

NBC yaklaşık 30 yerel televizyona sahip.

Uzmanlar, yayınlarının adil olmadığı gerekçesiyle bir televizyonun lisansını iptal etmenin de zor olduğunu ifade ediyor.